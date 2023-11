Defensores de Funes gritó campeón en la Rosarina

Defensores de Funes coronó una temporada espectacular, logró el ascenso a la B y de yapa se quedó con el título en la Primera C, Copa Raúl Dariozzi

Cuerpo técnico. Los hermanos Raúl (2º) y Fabián Belén (4º) y sus colaboradores del equipo campeón de la Primera C.

El mejor de la Primera C. Defensores de Funes coronó una temporada extraordinaria, se llevó el título y jugará en la Primera B en la temporada 2024.

Defensores de Funes es la gran revelación del fútbol de ascenso en la Rosarina. El elenco verdiblanco, de excelente campaña en el 2023, coronó un año espectacular y tras golear a 14 de Junio por 6 a 2 se consagró campeón de la Copa Raúl Dariozzi cuando resta jugarse una fecha. De esta manera, la próxima temporada jugará en la segunda categoría, la Primera B. Los dirigidos por Fabián Belén sumaron 57 unidades, con 18 triunfos, empataron en 3 ocasiones y perdieron 5 veces. Anotaron 68 goles y les marcaron 22 tantos. En la última fecha, cerrarán de visitantes ante Sparta, el lunes a las 14.30, y se despedirán de la Primera C. Además del título en primera división también se quedó con el torneo en séptima en inferiores A3 y está a un paso de lograr el ascenso con todas las categorías a la A2.

Y sobre la obtención del campeonato, el técnico funense fue directo al grano. “Ganar la Primera C no se da todos los días. Es un certamen muy competitivo y hay muy buenos equipos. Por suerte los directivos apostaron a un proyecto deportivo a largo plazo, no solo en primera división sino también con sus divisiones inferiores que están a un paso de lograr el ascenso para jugar en la temporada 2024 en la A2. Hubo un trabajo dirigencial, de cuerpo técnico, jugadores y familiares. Entre todos se logró saltar de categoría y disfrutamos de este logro”, enfatizó.