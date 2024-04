"Debemos volvernos con algo del partido con Central", sentenció el técnico de Peñarol

Antes de partir rumbo a Rosario, el entrenador habló en conferencia de prensa y expresó: “Sabemos que es un partido crucial para nosotros más allá que estamos comenzando porque tal vez sea el rival directo con el que tenemos que eliminarnos. Después no se sabe qué es lo que puede pasar”.

Aguirre destacó lo que significa la Libertadores y comentó las metas de su equipo, que desde 2011 no supera la fase de grupos. Desde ese año en adelante cada vez que participó se quedó con las ganas de avanzar.

“Peñarol está en deuda a nivel internacional, eso está clarísimo. No hay un solo hincha que no piense eso, y no reconocerlo sería estúpido. Tenemos que hacer que Peñarol sea competitivo”, sentenció el entrenador del carbonero.

“Es difícil, sí, pero es un objetivo que tenemos: tratar de que Peñarol sea competitivo y no quiero decir más nada que competir, pero competir es jugar de igual a igual. Y tratar de pasar la primera fase como objetivo sí o sí y después se verá, pero tenemos que volver a ganarnos el respeto que creo que no ha pasado eso en los últimos años”, analizó el conductor.

“Está muy lindo decir «vamos por la sexta», no hay nada imposible, pero tampoco se puede ir generando una ilusión desmedida. Obvio que es una competencia distinta y que te ilusiona, y que no hay nada más lindo que jugar una Copa Libertadores. La Libertadores es el campeonato más lindo para jugar, es el más difícil también. Ojalá podamos ser competitivos”, subrayó el técnico del equipo que se coronó campeón en 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987.

“Por diferentes circunstancias no se había podido dar mi vuelta, se dio ahora y para mí es el mejor momento. Lo tengo que tomar como un gran desafío y una gran responsabilidad, por lo que es Peñarol y la gente de Peñarol en mi vida”, concluyó.