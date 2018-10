"No fueron buenos los primeros 30 minutos, y en el complemento logramos hacer algo de lo que nos habíamos propuesto. La idea era quitarle la pelota, pero perdimos el orden en defensa y así lograron la apertura del partido", aclaró.

Don Omar señaló que "el gol fue de una jugada saliendo por el medio, perdimos la pelota y ahí nos vulneraron. Si se pierde una pelota y es gol, después todo se hace muy difícil. Porque nos cuesta llegar", enfatizó.

Ante las reiteradas consultas por el esquema, en particular por el doble cinco, el técnico rojinegro insistió que "intentamos ir por afuera, pero el problema no es el doble cinco como sistema, sino cómo funcionaron. Porque si funciona bien y los volantes pasan, la profundidad se obtiene".

"No es el problema de Newell's el doble cinco. Pasa por otro lado. No es un problema de nombres. Sino de rendimiento", aseguró el DT.

También descartó que el inconveniente físico. "No creo que el problema pase por lo físico, el problema pasa por el juego, sino miremos el complemento donde entramos con más predisposición".

De Felippe se mostró molesto con la falta de certeza con respecto al clásico. "Es una desprolijidad muy grande lo que pasa con el clásico, pero mi preocupación era este partido, porque la idea era ganar para llegar mejor".

"No me preocupa lo mal que le va al otro, me ocupa el mío", señaló.

"Lamentablemente no sabemos cuándo jugamos, porque nos gustaría saber una semana antes la programación de los próximos cuatro partidos de la Superliga para así planificar. No me interesa criticar sino que nos organicemos un poco. Jugaremos cuando nos toque jugar", concluyó.