El técnico de Newell's, Omar De Felippe, brindó una conferencia de prensa esta nochecita en Bella Vista, donde habló del partido de mañana ante Tigre, pero también de la apretada de la barra brava al plantel de esta semana.

"Era un banderazo y terminó en insultos y que se fue de las manos", sentenció el DT en referencia a la visita que esta semana le hicieron los barras al plantel profesional, en el que de acuerdo a las versiones hubo insultos y cruces fuertes. "No hay que aclarar más de lo que pasó, tenemos que enfocarnos en lo que viene, no me gusta el puterío", relató, sin querer profundizar demasiado en el tema.

"No podemos estar pensando en el clásico cuando tenemos 9 puntos en juego".





Consultado sobre si lo que pasó esta semana lo condiciona, el técnico lo descartó: "No me condiciona, no es la primera vez que me pasa, lamentablemente, así es nuestra sociedad, nuestro fútbol y nuestra gente. Así vivimos los argentinos, acá te tenés que imponer todos los días. No hay lugar para quejas, hay que sacar lo mejor de cada uno y entregarlo el día del partido. Hay que sobrevivir todos los días".

Más serio y cortante que otras veces, el entrenador reconoció que habló con los dirigentes "de lo que pasó ese día" y también de "muchas otras cosas, estamos en contacto diariamente".

