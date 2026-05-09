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Agosto pidió informes al gobierno provincial sobre las cuentas públicas

El diputado pidió que se publiquen los análisis de finanzas provinciales corrrespondientes a 2026. También requirió precisiones sobre el régimen de compensación de deudas con el Estado nacional

9 de mayo 2026 · 19:51hs
El ex ministro de Economía Walter Agosto pidió datos de las cuentas de Santa Fe.

Foto: Archivo / La Capital.

El ex ministro de Economía Walter Agosto pidió datos de las cuentas de Santa Fe.

El diputado provincial Walter Agosto, de Hacemos Santa Fe, pidió al gobierno de Santa Fe que publique en la página oficial los datos de ejecución presupuestaria y recaudación tributaria del año 2026. Para ello presentó tres proyectos de comunicación, en los que también se inquiere sobre la evolución de la planta de personal. Además, pidió clarificar la situación en torno al régimen de extinción recíproca de deudas entre el Estado nacional y las provincias.

En todos los casos, los proyectos fueron acompañados por integrantes del bloque, Omar Perotti, Celia Arena, Marcos Corach y Sonia Martorano, y por los diputados del interbloque justicialista Lucila de Ponti y Miguel Rabbia.

Análisis presupuestario

En relación a las cuentas públicas, el ex ministro de Economía señaló que ni los datos de ejecución presupuestaria ni los de recaudación correspondientes a 2026 fueron aún publicados por el gobierno provincial.

El último informe de Análisis de las Finanzas Provinciales publicado en la web oficial corresponde al mes de diciembre de 2025. “Transcurrieron cuatro meses sin que el Poder Ejecutivo publique un solo dato de la situación fiscal de la provincia”, señala el proyecto.

El mismo requerimiento trasladó sobre los datos correspondientes a la recaudación tributaria de 2026. “Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo garantice el acceso a esta información, respetando la política de transparencia fiscal que la provincia ha desplegado en los últimos años”, agregó.

En sintonía, reclamó la publicación del informe sobre “evolución de la planta de personal ocupado del sector público provincial” , que se publicaba mensualmente hasta que “la actual gestión de gobierno interrumpió” esa práctica. “En virtud del proyecto de similar tenor presentado por el Bloque Juntos Avancemos - Hacemos Santa Fe el 12 de marzo de 2025, el Poder Ejecutivo difundió el informe correspondiente a marzo de 2025, discontinuando nuevamente la publicación hasta la fecha”, se quejó el ex ministro.

Deudas recíprocas

Agosto también pidió precisiones sobre el acuerdo que firmó el gobierno provincial con Ansés para restablecer parcialmente el financiamiento nacional a la Caja de Jubilaciones. El convenio, que validó recientemente la Legislatura, afirma en los considerandos que Santa Fe adhirió al Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas entre el Estado nacional y las provincias. Sin embargo, dijo, “tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como algunos legisladores manifestaron durante el debate parlamentario que la provincia no adhirió a dicho régimen”.

“La provincia acaba de firmar un convenio, que luego aprobó la Legislatura, en el cual se manifiesta la adhesión a un régimen, y si esto no es así, como lo han manifestado legisladores y funcionarios, estaríamos ante una inconsistencia fáctica de gravedad institucional”, advirtió Agosto.

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