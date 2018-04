De Felippe: "En Brasil queremos hacer un buen partido"

El DT Omar De Felippe sintió en el partido del último domingo en Tucumán que el equipo tiene resto anímico y temperamental para sobreponerse a la adversidad. Porque el 1 a 1 agónico que consiguió la Lepra ante el Decano, con la conquista de Joaquín Varela, valió mucho más que un punto en la tabla de posiciones de la Superliga. Más allá de que en el funcionamiento quedaron muchas cuestiones a corregir, en especial en cuanto a la precisión con la pelota y la concentración en la marca, el entrenador valoró por sobre todas las cosas la astucia de sus muchachos para atreverse a mantener encendida la llama de la esperanza de poder revertir la historia hasta las últimas consecuencias.

Es que Newell's necesitaba cortar la racha negra de visitante y lo logró. Y qué mejor que haberlo consumado en la antesala de lo que es el choque del jueves ante Atlético Paranaense, en el estreno en la Copa Sudamericana. "El mensaje siempre es tratar de ganar jugando o con el corazón", le confió De Felippe a Ovación, valorando muchísimo la igualdad conseguida en Tucumán, que sin dudas tuvo el sabor del triunfo por haberse logrado en el tercer minuto de descuento, en base a la rebeldía de la formación juvenil que terminó en cancha.

¿Sentías que Atlético Tucumán era el partido para salir de perdedor de visitante, ya que estaba en la previa de la Copa Sudamericana?

Sí. Porque esto suma confianza. Cuando fuimos a Argentinos (0-1) lo encaramos de la misma manera y no nos salió nada. Ese fue un equipo que no nos gustó. La idea es que los pibes tomen conciencia de que pueden. Hay que jugar siempre al ciento por ciento y después el partido te dará aristas en las que puedas mejorar o no. Desde el inicio hay que atreverse a salir a buscar. En Tucumán vi que nos animamos hasta el final.

Newell's generó mucho en ataque frente al Decano, pero no estuvo sólido en el funcionamiento. ¿Lo viste así?

Sí. Tuvimos muchas chances claras de gol, pero en el funcionamiento hay que mejorar mucho. Por supuesto que lo positivo fue la prueba de carácter de conseguir un punto de visitante, en una cancha muy difícil y frente a un rival durísimo.

¿Lo que más conforme te dejó es la actitud de no entregarse hasta el final?

Les pedí a los jugadores atreverse a jugar y no guardarnos nada. No nos queríamos volver a casa perdiendo. Necesitaba ver otra imagen del equipo y dimos una prueba de carácter muy linda. Vimos jugadores en el segundo tiempo que se atrevieron a hacer otra cosa.

Hiciste una apuesta fuerte en el complemento poniendo a todos los jugadores ofensivos que tenías en el banco.

Sí, esta es la señal que mandamos de afuera hacia adentro. Tenemos que ir a buscar siempre. El mensaje es ganar jugando o con el corazón.

Entraron muy bien todos los chicos, como Treppo, Opazo y Alexis Rodríguez. ¿Te pone contento tener respuestas en los cambios?

Seguro. Me gusta que los jugadores se atrevan y después el resultado no lo podemos manejar. Pero si los pibes se animan por ahí encontramos cosas lindas.

¿Cómo tomaste la decisión de Varela de animarse a terminar jugando de nueve?

Varela decidió en el final del partido pasar a jugar de nueve. Me parece bárbaro que los jugadores tomen decisiones y arriesguen. Fue a buscar el gol y lo consiguió. Claro que el equipo también debe mejorar en cuestiones defensivas, pero eso lo vamos a corregir con trabajo.

¿El gol agónico de Varela fue el que más gritaste desde que estás en Newell's?

Sin dudas. Fue una descarga porque tuvimos un montón de opciones, nos comimos goles abajo del arco y creo que era merecido que los chicos se fueran un poco contentos.

¿Se disfruta haber sumado de visitante o ya pensás en el jueves lo que será el duelo ante Paranaense?

No. Ya empezamos a preparar lo que viene. Es muy importante participar de un torneo internacional.

¿Cómo llegan desde lo anímico y futbolístico al compromiso en Curitiba?

Vamos a llegar bien al partido ante Paranaense, pondremos a los jugadores que estén mejor. En el rubro lesiones venimos salados, pero hay que ponerle garra a la situación. Cuando un compañero tiene la desgracia de una lesión el otro debe estar preparado para rendir. Paranaense es un rival que juega bien, que tiene muy buen trato de balón y sale jugando desde abajo. La idea es hacer un buen partido para abrir la serie.