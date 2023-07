Cuánto estaría dispuesto a pagar Milan por el pase de Veliz

Alejo Veliz viene de tener una noche de ensueño en el partido ante River, aunque el canalla no pùdo ganar.

Si Milan no se había activado hasta aquí en la búsqueda de Veliz fue porque no tenía cupo de extracomunitario, pero en la liga italiana hubo una modificación este martes y tiene que ver con que los jugadores británicos ya no serán extracomunitarios.