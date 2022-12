Coronel Aguirre no pudo. Se acordó tarde y no pudo evitar la derrota que lo condenó a la eliminación en el torneo Regional Amateur, después de una buena clasificación a los play off y de haber pasado la primera instancia eliminatoria. Tras el 1 a 1 en el Ezequiel Lavezzi, Cremería de Carcarañá aprovechó bien la mayor experiencia de sus jugadores y lo venció de local 2 a 1. El gol del equipo de Marcelo Vaquero llegó en el último instante y no pudo estirarse hasta los penales.