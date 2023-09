Córdoba busca el pasaje en la Copa Santa Fe ante San Martín

Con una seguidilla de partidos entre el torneo de la Primera C y Copa Santa Fe, Córdoba se presenta en la cancha de Adiur en busca del pasaje para seguir en el certamen santafesino.

Para el cotejo ante el prócer de Puerto San Martín, el técnico Cuffaro Russo presentará un mix entre jugadores que participaron en el triunfo ante Yupanqui por 1 a 0 por la Primera C y los suplentes.

En el arco no estará Alejandro Dianda, quien se alejo de barrio Tablada para jugar en el fútbol de Córdoba y en su lugar estaría Alejo Villanueva, quien vio la quinta amarilla y no podrá estar en el importante cotejo ante Atlas del viernes en el Gabino Sosa, a las 15.30, por la Primera C.