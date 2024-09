Copa Sudamericana: el único paliativo para Central y Newell's

El 2024 para los equipos rosarinos viene con más oscuros que claros. Mucho más para Newell’s porque Central compitió internacionalmente y además ganó los dos clásicos del año. Pero no mucho más. No por nada los que eran los entrenadores de las reservas hoy conducen los equipos principales. Y no por desmerecerlos, pero han sido citados para tapar los huecos, más allá de que uno fue confirmado y otro espera serlo. En ese contexto, quedan 12 fechas y un único objetivo posible: la Copa Sudamericana 2025, situación en que hoy encuentra mejor parados a los rojinegros, aunque con los dos con la obligación de remarla.