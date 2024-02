Copa Davis: Cerúndolo sacó adelante un partido durísimo y le dio el primer punto a Argentina

Bajo un calor agobiante pero con un clima festivo en las repletas tribunas del Jockey Club, la Copa Davis se vive a full en Rosario por primera vez y el premio fue la primera victoria del día para Argentina ante Kazajistán. No fue nada fácil, pero Francisco Cerúndolo pudo imponer su mayor jerarquía para derrotar al duro Dmitry Popko 2 a 0, con parciales 7/5 y 6/2. Ahora llegará el turno Tomás Etcheverry (28°), que enfrentará a Timofey Skatov (278°).

"Partido muy duro, con condiciones difíciles por el calor. Sabía que tenía que luchar. En el primer set no estuve fino, quizás estaba muy nervioso, pero en el segundo me solté", dijo Cerúndolo, extenuado pero feliz, tras poco más de una hora y media de encuentro. "No es fácil lidiar con la presión y por eso fueron las dudas del principio, pero lo bueno fue que lo destrabé rápido".