Con el corazón dividido entre Central y el Club Arteaga

“Tengo muchas sensaciones encontradas. Ya que hoy me toca albergar como presidente del club Arteaga el partido más importante de la historia, no solo del club, sino de la región ya que nunca antes un equipo profesional nos visitó por competencias oficiales, y a la vez me tocó ser también socio fundador y primer presidente de la filial Patón Bauza en Arteaga allá por 2011”, fueron las primeras palabras de Vignatti, quien a la hora de elegir tres ídolos de Central se quedó con Bauza, Marco Ruben y el Kily González porque volvió en su esplendor en un momento malo.