Dante Pagani avanzó a octavos de final en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Pagani, jugador de la Federación Santafesina de Tenis, buscará el pase a cuartos de final ante el venezolano Rodolfo De Andreis

El sanlorencino Dante Pagani, jugador de la Federación Santafesina de Tenis (FST), avanzó este martes a los octavos de final de los cuadros individuales masculinos de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 , al igual que Candela Vázquez, Sol Larraya y Sofía Meabe por el lado de las mujeres.

En las canchas del Rakiura Resort, Pagani le ganó al boliviano Oliver Solis por 6/2 y 6/0 y ahora buscará el pase a cuartos de final ante el venezolano Rodolfo De Andreis, que derrotó en el debut al peruano Alessandro Rubini por 7/5 y 6/4.

En el cuadro femenino, Vázquez superó a la boliviana Dayanara Velasco 6/2 y 6/3 , y en la próxima ronda se medirá con la mexicana Marianne Ángel, que en la primera ronda le ganó a la costarricense Lucía Gallegos por 6/0 y 6/3.

Larraya, en tanto, venció a la chilena Agustina Soto 6/1 y 6/1 y su próxima rival será la brasilera Nathalia Pontes, que superó en primera ronda a la guatemalteca Carlota Balseiro por 6/1 y 6/2.

También avanzó, después de mucho luchar, Meabe, que le ganó a la paraguaya Victoria López por 3/6, 6/3 y 6/0, y ahora enfrentará a la ecuatoriana Valentina Vargas, que en la primera ronda venció a la mexicana Abril Cárdenas por 6/3, 6/7 (5) y 6/4.

En esgrima, en florete masculino grupo A, el rosarino Franco Marchetti completó la fase de poules con 3 victorias y 2 derrotas. En octavos de final, cayó 15-4 ante el puertorriqueño Sebastián García y se despidió en la novena posición.

En sable femenino, Catalina Borrelli superó los poules y llegó hasta la final donde perdió 15-8 ante la puertorriqueña Gabriela Hwang y se alzó con la Medalla de Plata.

Saravia, oro en Asunción

En natación, en los 100 metros espalda masculino, Ulises Saravia, con un registro de 53s89 se quedó con la Medalla de Oro, se consagró Campeón Panamericano Junior y logró la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. En los 100 espalda femenino, Cecilia Dieleke, cronometró 1m01s22 y ganó la Medalla de Plata y quedó a sólo 0s40 de la dorada.

Alma Pueyo y Esteban Silva, cosecharon sendas Medallas de Bronce en tiro con arco, en la especialidad recurvo individual femenino y masculino respectivamente. En ciclismo de pista, los equipos argentinos de persecución masculino y femenino se alzaron con las Medallas de Plata.