Cocca quiere hacer pelota los defectos de juego

El Central de Diego Cocca se someterá mañana a un "chequeo general" nada menos que ante el último campeón, el Racing del Chacho Coudet. Y lo que está clarísimo es que no será un partido más para el ciclo del conductor canalla, ya que el cotejo ante los de Avellaneda bien puede servir de bisagra para lo que viene. Porque puede constituir el puntapié inicial de la recuperación futbolística y el ansiado reencuentro con la victoria, o en caso contrario, potenciará las dudas respecto de un equipo que hasta momento no demuestra un rendimiento aceitado con la pelota, que tiene a la mayoría de sus jugadores en bajo nivel y que viene de cosechar cinco empates en fila con más sensaciones amargas que dulces. Por eso, Cocca necesita darle un espaldarazo de confianza y sustento futbolístico a su mandato, ya que a pesar de estar invicto en la presente Superliga el promedio es una gran amenaza, en un escenario similar al que genera una mancha de aceite que no deja de expandirse y enturbia el horizonte. Así, Central requiere izar la bandera de la reactivación en el funcionamiento para acercarse a un triunfo que le quedó demasiado lejos en cuanto al juego.

Aquellos éxitos iniciales ante Atlético Tucumán y Talleres quedaron muy atrás y el sabor de la victoria hace rato que no se disfruta en Arroyito. Porque los empates en cadena ante San Lorenzo, Patronato, Colón, Newell's y Unión fueron mayoritariamente producto de rendimientos desteñidos, con un patrón común en cuanto a un equipo que con el paso de las fechas encontró en la administración de la pelota más problemas que soluciones. Y en este punto ahora Diego Cocca apostaría el ingreso del juvenil Joaquín Pereyra para que la bocha al menos viaje más por el suelo a un compañero que por el aire a cualquier parte.

Cocca sabe mejor que nadie que su equipo necesita sacudirse la modorra futbolística de los últimos partidos, reverdecer su funcionamiento colectivo, amigarse con la pelota y, lo fundamental, recuperar la pimienta ofensiva, ya que sin crear peligro real en el área de enfrente será muy difícil acercarse al impostergable triunfo.

Y como condimento extra de mañana hay que destacar que enfrente estará nada menos que el Chacho Coudet, un entrenador que tiene un fuerte romance con el pueblo canalla. En cuanto a lo estrictamente futbolístico Racing es un rival que presenta dos cualidades que Cocca deberá atender. Porque defender mal ante Racing puede ser suicida y demoledor. Pero también los de Avellaneda avanzan mejor de lo que retroceden, por lo que Central tendrá espacios preciosos para atacar y allí no habrá excusas sobre la remanida frase de que "el rival se metió atrás".

Por esto, la habitual ambición de Racing expone al máximo los defectos y virtudes del adversario. En este sentido el equipo canalla deberá ser prolijo con y sin la pelota para evitar dolores de cabeza atrás y, a la vez, animarse a lastimar a un rival que juega con la guardia baja.

Decir que Cocca camina por la arena movediza por las cinco fechas sin ganar es un claro error, ya que además está invicto. Pero tampoco es correcto asegurar que el DT canalla está en condiciones de posponer una reacción que lo acerque a la victoria. Por este fino territorio se mueve el técnico auriazul. Por eso necesita que sus dirigidos se den un baño de vitalidad futbolística, levanten la confianza y logren armar una victoria resonante, y si es ante el último campeón mejor todavía.

Un solo cambio, entraría Joaquín Pereyra por Zabala

Si bien ayer Diego Cocca no lo confirmó, el volante ofensivo Joaquín Pereyra ingresaría por el mediocampista uruguayo Diego Zabala en el equipo de Central que recibirá mañana a Racing, en el único cambio respecto al 0 a 0 con Unión.

De no surgir imprevistos, Central formará a priori con Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Joaquín Pereyra y Leonardo Gil; Claudio Riaño y Lucas Gamba.

Ribas se fracturó un dedo del pie

El delantero de Central, Sebastián Ribas, sufrió una fractura en el quinto dedo del pie izquierdo y no estará disponible contra Racing, informó ayer el médico del plantel profesional, Hernán Giuria, en un parte publicado en la página oficial del club. “Ribas sufrió una fractura en el quinto dedo del pie izquierdo y por eso practicó en el gimnasio y no podrá jugar contra Racing, mientras que los pasos a seguir dependerán de su evolución”, abundó Giuria.