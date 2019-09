Cocca: "Me voy con sabor a poco"

El entrenador canalla no quedó conforme con el rendimiento del equipo.

El técnico de Central Diego Cocca se volvió para Rosario con un sabor amargo. Sostuvo que fueron a buscar los tres puntos, pero que el empate de esta noche ante Unión no lo dejó conforme. "Me voy con sabor a poco", aseguró, al tiempo que reconoció que "nos sigue faltando profundidad para poder definir"

"Me voy con sabor a poco. Vinimos a buscar los tres puntos. Sabíamos que era una cancha y un rival difícil por la situación que están atravesando. También sabíamos que venir de un clásico desgasta mucho y jugar un viernes te da menos tiempo de recuperación", analizó el DT de Central tras la igualdad canalla que de acuerdo al trámite del partido no terminó siendo un mal negocio.

"La idea era venir a ganar, pero no se pudo, se intentó y se hizo todo lo que se pudo", admitió el entrenador, quien resaltó que "se dio un partido luchado, donde en el primer tiempo estuvimos mejor", pero lamentó el hecho de que el equipo sigue adoleciendo de precisión en ataque. "Nos sigue faltando profundidad para poder definir. Hay que seguir trabajando", sostuvo.

Respecto al trámite y al rendimiento del equipo, el DT recalcó que "a veces se evoluciona más y a veces menos, pero el equipo siempre va para adelante. La expectativa era ganar y queríamos jugar mejor. Tenemos que buscar herramientas para generar situaciones de gol".

Y enseguida prosiguió: "Hasta tres cuartos llegamos bien y nos falta romper la defensa", al tiempo que explicó que "muchas veces cuando tenés un jugador desequilibrante se te hace todo más fácil, y no lo tenemos. Hoy Gamba no encontró juego y al ser uno solo es más fácil de marcar".

No obstante, el DT no se quedó con este partido y ya empezó a mirar el futuro cercano. "Esta semana trabajaremos para ver quiénes dan un paso adelante. Vinieron a hacer un esfuerzo muy grande, el equipo por lo general en los segundos tiempos fue superior y hoy no se dio, creo que también es por desgaste físico. Hay que recuperarse y seguir trabajando", justificó.

Cocca también ensayó una especie de autocrítica al expresar que "hay que pensar en volver a ser ese equipo que fuimos, a seguir buscando herramientas para ser un Central más agresivo, que genere más situaciones de gol".

Por último, el entrenador argumentó que "estamos en la búsqueda" y en ese marco expresó que "veremos quién está mejor" para jugar. "Pero hay que mover, porque si uno no mueve no va a encontrar", finalizó en alusión a que podría hacer cambios para encontrar alguna solución que el equipo desde hace varios partidos no encuentra.