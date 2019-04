Cocca, entre la preocupación y el rearmado

A Diego Cocca no le esta resultando sencillo el trabajo en Central. Al menos no logra los resultados que seguramente imaginaba en la previa. Encima el fixture no le da demasiado tiempo para pensar. Desde ayer mismo tuvo que ponerse a trabajar para ver qué equipo pondrá en cancha el sábado en Mar del Plata, para la revancha ante Aldosivi en lo que, por lo visto en cancha el lunes, parece una serie ya sentenciada. Es que el armado del equipo fue una cuestión de Estado cada vez que el entrenador tuvo que diagramar un partido, por la competencia que sea. Cocca puso claramente el foco en esta Copa de la Superliga y quedó a la vista de todos que la apuesta no le resultó.

La preocupación del técnico hoy es mayúscula, más allá de las declaraciones de ocasión que vertió entrada la madrugada del martes (apareció en la sala de conferencias cuando ya no había transmisiones al aire y sólo permitió tres preguntas, aunque tuvo la gentileza se responder una cuarta), en las que dijo: "No conozco otra manera de salir de este mal momento que no sea trabajando". Lo que puso en evidencia esa sensación de cierto desconcierto fue el largo tiempo que pasó junto a los principales dirigentes en una zona contigua al vestuario. De la charla participaron el DT, el presidente Rodolfo Di Pollina y el vice primero Ricardo Carloni. Después de eso Cocca hizo referencia a los directivos diciendo que "ellos apoyan en todo".

Entre tantas incógnitas que dan vueltas hoy en la cabeza de Cocca está la idea de que en el semblante de los futbolistas ya estén pesando la final contra Boca (será el 2 de mayo, en Mendoza). Suena creíble teniendo en cuenta el bajísimo nivel que mostró el equipo (a excepción de Ledesma). Es impensado en base a que falta poquito más de dos semanas.

Por eso el tema para Cocca hoy es ver dónde poner el foco. Desde el momento en que puso un pie en Arroyito lo que le hicieron saber desde la dirigencia es que la prioridad absoluta eran los partidos ante Argentinos Juniors e Independiente, ambos por la Superliga. De hecho en esos encuentros puso lo mejor, más allá de que con el nivel del equipo verdaderamente no se sabe si hay "titulares" y "suplentes". En el primero porque fue el primer partido de Cocca en Central y previo al cierre ante el rojo el técnico guardó a varios futbolistas cuando le tocó viajar a Paraguay para enfrentar a Libertad por Copa Libertadores.

Claro que amén de cualquier tipo de sugerencia, quien decidirá qué equipo poner en cancha es el propio entrenador, quien tiene que poner en la balanza no sólo la revancha ante Aldosivi, sino también el choque ante Universidad Católica (miércoles 24).

No obstante, en el Central de Cocca todo puede pasar, de viajar con la mayoría de los que estuvieron el lunes o sacar a todos y viajar a La Feliz con un equipo ciento por ciento alternativo.