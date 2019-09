El entrenador de Central, Diego Cocca, resaltó hoy que el delantero Lucas Gamba -quien arrastraba un desgarro en el cuádriceps sufrido en el partido ante Colón- "tiene muchas chances de jugar".

"Lucas (Gamba) está muy bien, evolucionó muy bien, casi no se perdió entrenamientos. Hizo un esfuerzo muy grande para estar rápido, también la parte médica y kinesiología. Ayer y hoy entrenó perfecto, tiene muchas chances de jugar", dijo hoy el entrenador en la conferencia de prensa realizada en el predio de Arroyo Seco.

"Es un jugador en el cual confiamos mucho y sabíamos que él venía de hacer una pretemporada y tenía ritmo de partido. Entrenó muy bien, está suelto, no le molesta nada", resaltó sobre el atacante. De todos modos, la alternativa de Sebastián Ribas para reemplazarlo está latente ya que Cocca no confirmó el equipo.

"Tenemos fe de que vamos a salir a la cancha a poder imponer nuestras condiciones y darle una alegría a la gente".

Sobre la posibilidad de que Joaqúin Pereyra tenga alguna chance en el plantel titular en aquella posición, Cocca señaló: "Joaquín lo está haciendo muy bien, cada vez que entró como variante lo hizo muy bien. Está bueno tener jugadores en muy buen nivel para que me genere dudas, para tener variantes".

Embed AHORA | Cocca: "Lo que tenemos en la cabeza es empezar el partido, imponer condiciones, tratar de buscar el arco rival y pensar en los tres puntos" — Rosario Central (@CARCoficial) September 13, 2019

Al DT lo llevaron luego al terreno del folclore del clásico y allí dio sus impresiones: "Tener la posibilidad de dirigir un clásico no pasa todos los días. Saber que me voy a encontrar un estadio lleno, con toda la gente expectante, la ciudad revolucionada y tener la expectativa de poder darle una alegría a la gente, no pasa todos los días".

"A la semana la sentís distinta-agregó entusiasmado Cocca-, sabés que va a ser distinta, porque el domingo es distinto al resto de los partidos. Somos conscientes del partido que tenemos por delante y lo importante que es".

Embed AHORA | Cocca: "Me siento privilegiado de poder ser el técnico de Central y vivir el Clásico de la ciudad. Tengo muchas ganas de disfrutarlo, de que el equipo se suelte, que deje todo adentro de la cancha, que transmita" — Rosario Central (@CARCoficial) September 13, 2019

Acerca de cómo visualizaba el partido señaló: "Somos un cuerpo técnico y un equipo que confiamos en el trabajo y venimos trabajando muy fuerte. Esta semana fue espectacular y tenemos mucha confianza de que las cosas van a salir bien".

"Confiamos en nosotros, confiamos en nuestro trabajo. Tenemos fe de que vamos a salir a la cancha a poder imponer nuestras condiciones y darle una alegría a la gente", redondeó el técnico canalla.