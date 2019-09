Diego Cocca hace trabajos en su laboratorio táctico y trata de evitar que sus fórmulas trasciendan. Pero con la inclusión de Diego Zabala en la formación alternativa que esta mañana jugó el amistoso con Central Córdoba más el dato de que Joaquín Pereyra estuvo en el ensayo del primer equipo, se comenzó a formatear la posibilidad de que Central reciba el domingo a Racing con un cambio de nombre y otro esquema.

No obstante habrá que esperar la determinación de Cocca debido a que aún quedan algunos entrenamientos, y la modalidad del entrenador es siempre aguardar para confirmar al equipo.

De lo que trascendió del trabajo táctico que hizo hoy, el conductor centralista madura un 4-3-3 con Rinaudo de volante central, Pereyra y Gil de internos, Gamba y Rius como extremos, y Riaño en su función de centrodelantero.

El DT lo anticipó

Esta búsqueda es algo que Cocca había anticipado tras el empate con Unión. “Tenemos que seguir buscando herramientas y que me demuestren los jugadores que se puede encontrar un Central más agresivo y con más situaciones de gol. Veremos quien está mejor. Hay que mover, si uno no mueve no va a encontrar, estamos en la búsqueda”, dijo. Y remató: “Esta semana trabajaremos para ver quiénes dan un paso adelante".

Toda una declaración de principios de Cocca, aunque por tratarse del intenso y frenético Racing de Coudet, habrá que aguardar para conocer el funcionamiento de Central.

Amistoso y triunfo

En tanto, y en la intención de darle rodaje al resto de los futbolistas, esta mañana en el predio Arroyo Seco, un Central alternativo disputó un amistoso con Central Córdoba de 70 minutos.

Aunque anecdótico, el resultado fue favorable a Central por 3 a 2, con goles de Agustín Allione, Nahuel Castro y Fernando Godoy.

Los canallas alinearon a Ayala; Rodrigo González (Fernando Godoy), Ojeda, Almada, Colazo (Mazzaco); Marinelli, Ortigoza, Villagra, Zabala (Jonás Aguirre); Allione y Castro (Sarco).

Los charrúas, dirigido por Eduardo Bustos Montoya, formó con Giroldi (Lucas Rodríguez); Trejo (Saucedo), Casini, Esquivel (Viñale), Sgotti; Lazo, Ferrari (Cantarelli), Bracco (Herrera), Tedesco (Raimundo); Yassogna y Ceresetto (Cavenatti).

Los tantos de Córdoba fueron de Yassogna y Herrera.