Cocca confía en poder aprovechar la localía ante Aldosivi

Central deberá exprimir la localía cuando reciba a Aldosivi, que es el equipo más deficiente actuando de visitante y que encima llegará al Gigante plagado de bajas

Destila optimismo. Derrocha alegría por los aún calentitos triunfos ante Godoy Cruz y River, que fue el que más tronó en Arroyito por cierto. Central está dulce y espera a una presa débil como Aldosivi. Un tiburón que viene muy herido. Sea en el corazón como en el orgullo. El canalla, cuando se reanude la Superliga tras la fecha Fifa que resta, será anfitrión ante el elenco marplatense. El mismo que desde que arrancó la temporada no cesó de besar la lona fuera de su bella y turística ciudad. Perdió todo lo que jugó. A este delicado cuadro de situación hay que sumarle que se presentará en el Gigante, el próximo lunes 15, desde las 21.10, con cuatro bajas que hacen crujir en la previa la estructura táctica del equipo que comanda Angel Hoyos. Vaya que los auriazules estarán frente a una gran oportunidad para sacarle jugo al peor de todos los conjuntos del ámbito nacional, además de ser un rival directo en la lucha por la mantener la categoría.

A la hora de pegarle un vistazo a la tabla de posiciones en condición de visitante sobresale que el próximo rival de Central sostiene a todos los demás integrantes de la Superliga desde lo más bajo. Los números de Aldosivi asustan. A sus fieles en realidad. Por tal motivo es que el canalla tiene que tomar este reto como una especie de tentación para darse un nuevo banquete, ya que además la historia entre ellos lo favorece.

El tiburón, en lo que va del certamen, jugó seis partidos fuera de los límites de la siempre encantadora Mar del Plata. La cosecha de puntos es paupérrima. Nunca sumó. Perdió los seis encuentros: Estudiantes (1-0), Boca (2-0), Talleres (2-0), Newell's (2-0), Racing (2-0) y Godoy Cruz (3-2).

Otros datos que arrojan además las frías estadísticas es que apenas hizo tres goles en todos esos particulares desafíos. Mientras que recibió la suculenta suma de 12 gritos en contra. Como si el "riesgo país" a nivel deportivo no bastara hay que agregar que local puso las dos mejillas al hilo recientemente. Cayó con River (1-2) y Gimnasia (0-3).

Para el canalla ese defecto natural que ostenta la escuadra marplatense es un hilo que deberá abrir y saber aprovechar en el Gigante. Sobre todo teniendo en cuenta el resonante triunfazo histórico que viene de conseguir en el estadio Monumental ante el campeón de América: River.

La estela de felicidad que aún se percibe en Arroyito por la impresionante victoria debe ser el motor de motivación para asegurar el bienestar hasta que el receso futbolero. Claro que el entrenador auriazul Diego Cocca tendrá que dar nuevas muestras de eficaces estrategias diseñadas para desarrollar además una mayor resiliencia tras varias situaciones puntuales.

Los auriazules no están finos como todos pretenden y desean. Recién lograron acomodarse luego de acopiar dos triunfos en serie como fue contra Godoy Cruz y el millonario. Sin embargo, el reto ante Aldosivi será sacarle el jugo cueste lo cueste. Sobre todo con el currículum que exhibe Aldosivi, que además de transitar a los tumbos por la Superliga también se empantanó en la zona roja fuego del descenso.

Central no sólo asoma sino que es el claro favorito para quedarse con la contienda ante el tiburón y abrochar de manera natural la tercera victoria en cadena por los caminos de la frenética Superliga que dominan por ahora Boca, Lanús y Argentinos. No sólo por el magro presente del rival. También porque se presentará en el Gigante con cuatro bajas sensibles para su estructura futbolística.

El entrenador Angel Hoyos no tendrá al lateral derecho Emanuel Iñíguez, quien sufrió el pasado domingo una rotura de meniscos de su rodilla derecha en la derrota ante Gimnasia por 3 a 0. Tampoco a Leandro Maciel, quien ante el Lobo fue reemplazado como consecuencia de una distensión en el sóleo izquierdo. Otro que no estará es Gonzalo Verón porque no se recuperó de una distensión en el bíceps femoral derecho. Mientras que Marcos Miers acumuló ante los platenses la quinta tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. Vaya que el DT visitante tendrá que armar un verdadero rompecabezas para jugar ante un entonado anímica y mentalmente Central.

Pero hay un dato motivador más que le hace un guiño de ilusión a esta formación canalla que está en alza, pese a que no convence desde lo colectivo y táctico. Y es que las veces que se midió ante el representativo de la Feliz no perdió por el torneo local en Arroyito (amén de la derrota de 2 a 0 cuando jugaron por la Copa de la Superliga en abril pasado). Acopia tres triunfos y dos empates. Sin dudas, la resultante marca que los planetas parecen estar alineados para esbozar una nueva sonrisa bajo el cielo auriazul.