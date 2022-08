Chiquito Romero ya es arquero de Boca: "Es el club más grande de Argentina"

Dijo que no piensa por el momento en regresar a la selección y dijo que Marcos Rojo le "quemó la cabeza" para jugar en el Xeneize.

El delantero Cavani finalmente le dijo que no a Boca

“En este momento en lo único que pienso es en devolverle a Boca lo que me está dando y no en el seleccionado argentino. Si acá va todo bien, puede ser un desencadenante para volver a la selección, pero eso se verá con el tiempo”, dijo en su presentación el guardavallas que llevará el dorsal número 25.

Y resaltó: “Estoy feliz con la posibilidad que me da Boca. Ya tomé el reto de ir a Venezia sabiendo que iba a pelear los puestos de abajo en Italia, y ahora vengo al más grande de Argentina a pelear por un lugar”.

Presentado por el presidente Jorge Ameal y con la asistencia en la sala de conferencias boquense de Jorge Bermúdez (miembro del Consejo de Fútbol) el misionero remarcó: “No sé de dónde salió que iba a jugar en la segunda de Italia. Sí es cierto que tenía ofertas de la Premier League, pero hablando con mi señora (la ex modelo Eliana Guercio) convinimos en que venir a vivir otra vez a Argentina y jugar en Boca era lo más conveniente”.

“Anteriormente pude venir ya a Boca cuando me llamó Guillermo (Barros Schelotto) y debo reconocérselo, porque fue el único que lo hizo en aquel momento, pero entonces era difícil porque tenían que pagarle mi pase a Manchester United”, reveló.

Aseguró además que su amigo Marcos Rojo fue quien más insistió para que jugara en Boca. “Marcos se la pasaba quemándome la cabeza para que venga a Boca y ahora que me llamó Román (Riquelme), en tres días nos pusimos de acuerdo”, dijo.

“Por suerte en la AFA me pude recuperar muy bien (de una lesión ligamentaria) y debo agradecerle a (Claudio) Chiqui Tapia porque se puso a mi disposición para eso. Estoy físicamente bien, pero si me dicen de realizar una pretemporada para ponerme a punto, lo haré”, avisó.

En los últimos tiempos estuvo entrenándose en el club donde comenzó su carrera, Racing Club, por lo que se especuló con la posibilidad de que volviera a Avellaneda, pero finalmente ese llamado nunca se concretó porque el técnico del equipo de Avellaneda, Fernando Gago, tiene bien cubierto ese puesto con Chila Gómez y el ya recuperado Gabriel Arias.

“Este era un paso importante en mi carrera para tener continuidad, y si me hubiera llamado Racing seguramente hubiera ido allí, pero esa oferta nunca llegó, así que sabrán ellos la puerta que tienen que ir a tocar. Esto es un trabajo y yo tengo hijos que mantener, así que no veo porqué se enojarían sus hinchas”, indicó.

Esto repercutió inmediata y negativamente en el club de Avellaneda, cuyo presidente, Víctor Blanco, sostuvo que Romero no fue tenido en cuenta “porque Racing tiene dos arqueros de categoría como Arias y Gómez. Pero lo que dijo no es conveniente, y no digo que para siempre, pero por un buen tiempo se cerró las puertas de nuestra institución”.