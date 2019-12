Centurión: ¿qué dicen los hinchas?

Germán Gómez, empleado / 32 años: "Espero que no venga porque ese muchacho no está bien. Es un jugadorazo pero tuvo problemas de conducta en varios clubes".

Mauro Marengo, abogado / 40 años: "Es muy talentoso pero conflictivo y poco profesional por sus problemas de ebriedad, en los boliches y a las trompadas. No lo traería".

Nahuel Ganduglia, empleado / 24 años: "Es buen jugador pero ojalá no se sume a Central, no vendría bien al equipo. Sus historias con la noche y sus fotos con armas no suman".

Matías Ramírez, pintor / 25 años: "Sí, que lo compren. Es un jugador que sabe lo que hace dentro de las cancha, si sale de caravana no importa mientras cumpla".

Nicolás Gómez, tatuador / 22 años: "Que venga, juega muy bien. Si fuera Cocca lo traería y pondría en el equipo. Es quilombero, pero juega muy bien".

Giovani Ramallo, publicista / 20 años: "Es un jugador agresivo y ofensivo, bueno para un plantel, pero también aporta problemas: violencia de género, alcoholismo..."

Eduardo Martín, jubilado / 78 años: "Me la jugaría con Centurión, tiene problemas pero por ahí viene y acá se porta bien como Teo Gutiérrez. Le daría una oportunidad".

Diego Carballés, analista/ 47 años: "Que no venga. Tiene mala fama y nosotros mala experiencia. Ortigoza era complicado en el equipo, se fue y empezamos a ganar".

Arístides Camburzano, empleado / 34 años: "No lo traería porque es mala influencia para el equipo. Cumple como jugador pero físicamente no sé, le gusta demasiado la noche".

Víctor Calermo, profesor / 38 años: "No sé si lo traería por sus problemas cuando estuvo en Boca y en Racing. Es bueno, pero si puede traer problemas, no".