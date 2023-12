Central y Newell's por ahora vienen de salidas y las entradas se esperan para 2024

Armando Méndez y Luca Martínez Dupuy en el último clásico. Central y Newell's aún no se reforzaron para el 2024.

El 2023 se va con todos los equipos del fútbol argentino inmersos en un mercado de pases por ahora austero, de acuerdo a los tiempos que corren. Y en ese sentido, la característica principal para Central y Newell's es que el 31 de diciembre de 2023 los encuentra solo con partidas y sin que se haya sumado ningún refuerzo. Un síntoma que por ahora no dice mucho, pero sí que debería preocupar o ocupar más a los rojinegros, que necesitan salir del pozo en que se metieron y donde subjetivamente el título logrado por los auriazules los obliga más.

Además, comenzando por la realidad de Newell's, se le fueron jugadores importantes, todos ellos titulares en el ciclo de Heinze que terminó desbarrancando. Y si bien, es cierto, con ellos en cancha el equipo no pudo dar más, la sensación siempre con el Gringo fue que podía correr la raya, que amagó con sacar más frutos y que no pudo pasar de eso. Es decir, asomó constantemente un potencial que nunca explotó en alguna dirección y por eso terminó con las manos vacías. Pero no por eso había que descartar a varios habituales titulares y eso terminó pasando.