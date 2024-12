Central y la importancia de una buena despedida: quiénes son los que más la necesitan

Así como en las buenas suele hacerse referencia a la solvencia y el aporte de cada un de las patas que hacen a un proyecto, en las malas son esas mismas partes la que la sufren. En el último partido de Central en esta temporada para el olvido lo que se necesita en Arroyito es un resultado. El escenario ideal sería que fuera como consecuencia de un juego pulcro y lúcido, pero nadie se arrancaría los pelos si llegara de casualidad, después de un mal funcionamiento. Lo que se pone en tela de juicio acá no es la reacción futbolística que debiera mostrar el equipo tras la goleada frente a River, sino la enorme necesidad de despedir el año con una alegría que, cuanto menos, calme un poco semejante desazón.

Claro que ya es tarde para remedios y no habrá nada que pueda cambiar el parecer del hincha canalla, que soportó el transcurrir de un año muy malo desde lo futbolístico, pero a ellos no les vendría nada mal un pequeño respiro. Ahora, para el resto, para los protagonistas con real incidencia en los resultados, una buena despedida sería lo máximo. Es cierto, de inmediato llegará el momento de bajar revoluciones, de apuntar a la pretemporada y todas esas cuestiones, pero no será lo mismo bajarle el telón al torneo con una mueca de sonrisa que con otro magullón en el rostro producto de un nuevo golpe.