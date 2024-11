Central vs Racing: "Si estuviera Pillín Bracamonte dudo que hubiese resolución de clausura"

“Queremos expresar nuestro descontento por el poco acompañamiento de los dirigentes del fútbol. Después vienen las críticas cuando no salen bien las cosas. Los operativos de cancha nunca son perfectos y siempre hay cosas por corregir. Pero a los dirigentes les importa poco cuidar a la gente que acude a los estadios”. Así, con esa contundencia, se expresó este jueves el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe, Fernando Peverengo, en el inicio de la conferencia de prensa en la que se anunciaron lo pormenores del operativo de seguridad en torno al Gigante de Arroyito por el partido del sábado entre Rosario Central y Racing.

Peverengo manifestó que “la decisión de AFA de clausurar una tribuna es extemporánea porque el gobierno de Santa Fe se enteró por los medios de prensa. Esa clausura nos obligó a rediseñar un nuevo operativo, porque esto no tiene nada que ver con lo que se tenía planeado. Estamos muy preocupados por dónde se van a ubicar las 12 mil personas que caben en la tribuna clausurada. Consideramos que hubo una falta de consideración o de comunicación por parte de la AFA hacia los organismos de seguridad”.

“Ayer, apenas nos enteramos de la sanción, rearmamos el operativo, pero no quería dejar de manifestar esto. Nos sentimos solos o poco acompañados por las decisiones de los dirigentes del fútbol. La resolución de clausura a Central salió por el uso de pirotecnia y en los últimos tres partidos en Central no hubo pirotecnia. Eso no fue producto de la casualidad. Hubo diálogo y trabajo y consenso. Se venía trabajando bien. Nosotros acompañamos las sanciones, pero creemos que esta fue extemporánea”, subrayó.