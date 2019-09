Central tuvo un mejor arranque, pero con condicionamientos

"Estamos con la idea de seguir sumando, pero lo más importante es que en la sumatoria le achicamos a rivales directos. En líneas generales, lo analizo como un buen arranque". La frase de Raúl Gordillo, en la entrevista publicada el miércoles por Ovación, puede ser utilizada como disparador y a partir de ahí entrar en un terreno de comparación con lo sucedido en los últimos campeonatos. ¿Lecturas? Una objetiva: el de Cocca es el mejor inicio de torneo, en cuanto a números, en relación a los tres anteriores. Otra, con la cuota de subjetividad lógica: el andar del canalla debe fijar no sólo por la producción propia sino por la de sus competidores directos en la lucha por la permanencia.

Tomando la segunda perspectiva, el análisis de este inicio de competencia no parece del todo bueno. Es que en una carrera de ocho, diez o más equipos que pelean por lo mismo siempre estará presente como condicionante lo hecho por los demás. No obstante, si Central hubiera sumado dos o tres puntos más de los que tiene poco importaría lo hecho por sus rivales.

Los puntos cosechados hoy por el equipo de Diego Cocca (11 sobre 21 posibles) superan a las campañas de Eduardo Coudet (8 unidades), Paolo Montero (4) y Edgardo Bauza (10) en las primeras siete fechas. Para encontrar un arranque superador es necesario remontarse al torneo de Transición 2016, con el Chacho como entrenador, cuando el canalla sumó 14 de 21. Sólo las campañas de Montero y el Patón forman parte de la tabla de promedios actual.

Pero lo dicho, todo lo que haga Central en este campeonato será evaluado en relación a la performance de otros equipos. Lo único que podría darle una verdadera independencia al andar canalla es una cosecha superlativa, algo que no le dé margen de intromisión al resto.

Cuando entra a tallar el juego

Y aquí es donde entra a tallar más que nada el juego a través del cual hay puntos que se cosechan o se dejan en el camino. Porque si bien es cierto que de haber vencido a Patronato (mereció hacerlo) hubo otros encuentros en los que quedó la sensación de que el hecho de haber sumado al menos un punto fue un premio excesivo. El caso de Unión es más reciente y, seguramente, el más elocuente.

Por eso, los cinco empates consecutivos que se dieron después de aquellas dos victorias en el inicio frente a Atlético Tucumán y Talleres fueron un ancla en medio de las aspiraciones. También de las proyecciones. Y no hay por qué escaparle a la realidad: un mal resultado el domingo contra el equipo del Chacho Coudet quizá no mueva mucho las cosas desde lo numérico, pero sí desde lo emocional. De eso se trata la lucha por la permanencia.

Lo que está claro también es que de aquí en más lo que hoy podría catalogarse un "buen arranque" deberá recibir el sustento de una cosecha positiva en los partidos que se vienen, que dicho sea de paso no se presentan como sencillos (Racing, Lanús, Vélez y Estudiantes).

Cocca se cansó de advertir que veía una "evolución" en el equipo, aunque su razonamiento no fue similar después del empate contra Unión. Pero claro que todo eso se circunscribe a cuestiones estrictamente futbolísticas, las cuales debieran impactar de manera directa en la cosecha de puntos. Cuando mejor juegue o más sólido sea un equipo, más chances tendrá de sumar.

Este arranque del Central de Cocca tiene el amparo de los números. Sin margen para la duda es superior a los de los últimos torneos, sólo que en esta ocasión no sólo los ojos se ponen también en producciones ajenas, sino que además la lucha no es una más, porque en la pelea por la permanencia los pasos hacia adelante suelen resultar demasiados efímeros en relación a los retrocesos que se dan cuando los resultados no son los esperados.