Central tiene un panorama complejo con los centrales pensando en River

No obstante, la vuelta de Mallo parece un hecho, luego de dejar atrás atrás una lesión muscular que sufrió hace un poco más de un mes en el gemelo interno derecho. Desde aquel partido en el clásico, en el que estuvo en cancha apenas un puñado de minutos, que el uruguayo no juega. Podría haber estado disponible ya para el choque contra Gimnasia, pero el cuerpo técnico prefirió no apresurarlo y darle un par de semanas más de recuperación, sabiendo que se venía el parate por la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas .

MalloMB.jpeg Mallo se lesionó en el clásico y desde ese día no volvió a ponerse la camiseta de Central. Marcelo Bustamante / La Capital

Lo de Giménez sería menor

En tanto, el problema físico que padece Giménez sería menor. Por lo que, aunque esta semana no viajó a Buenos Aires para entrenar con el sub-20 por precaución, el marcador central de 19 años no tendría problemas de seguir entre los once si Holan así lo dispone.

¿Y Quintana? Llegan comentarios positivos desde el entorno del cuerpo técnico sobre la chance de que el exPatronato pueda seguir en el equipo. Cuentan que el defensor no habría sufrido lesión muscular jugando ante Gimnasia. El martes por la tarde le realizaron estudios por imágenes, pero el club no informó sobre los mismos. De todos modos, el Pelado debió ser sustituido Lobo y si la idea es no arriesgar al defensor si no está plenamente recuperado, podría quedarse afuera del partido que viene en el Monumental.

QuintanaCML.jpeg Carlos Quintana no pudo aguantar los 90 minutos en el último partido. Fue reemplazado en el primer tiempo. Celina Mutti Lovera / La Capital

Poco tiempo juntos

En este escenario, Holan podría armar la zaga para visitar a River con Mallo y Giménez. El tema es que esa dupla de marcadores centrales tiene poco rodaje. Sí, apenas compartieron dos partidos completos. El primero de ellos fue el 31 de julio del año pasado, por la fecha 7 de la Liga Profesional, cuando Central perdió como visitante de Unión por 1 a 0. El segundo se dio un par de meses más tarde, el 15 de setiembre, por la fecha 14 de la Liga, cuando los auriazules empataron en el Gigante ante Talleres de Córdoba (2-2).

Además de esos dos partidos completos, Mallo y Giménez coincidieron pocas veces en cancha. Esto se dio en otras cuatro ocasiones. La primera, en los últimos 17 minutos de un juego de Copa de Liga 2024, en la derrota frente a River por la fecha 13 en el Monumental (1-2).

Gimenez.jpeg Juan Giménez terminó al límite desde lo físico ante Talleres, pero jugó los 90 minutos contra Gimnasia.

También jugaron juntos en otros tres encuentros, todos de la Liga 2024: por la octava fecha sumaron 20 minutos en la caída ante Huracán en Arroyito (0-1); en la fecha 11 en una derrota frente a Independiente en Avellaneda (0-1), donde acumularon otros 21 minutos en cancha; y en la fecha 21, en el empate (1 a 1) visitando a Independiente Rivadavia en Mendoza, donde apenas sumaron 5 minutos.

En definitiva, Mallo y Giménez coincidieron en la defensa auriazul durante 243 minutos, algo menos que tres partidos completos. Todo un detalle siempre que Holan se inclina por incluirlos como titulares en el próximo duelo ante River.