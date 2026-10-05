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Central rescató un empate ante Banfield con un golazo de Cantizano

El conjunto de Jorge Almirón jugó un flojo partido, pero el Taladro no lo liquidó y el conjunto auriazul llegó a la igualdad a través de su talentoso volante.

5 de octubre 2026 · 21:23hs
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Banfield empató con Central.

Sebastián Suárez Meccia

Banfield empató con Central.

Central se llevó un punto de la cancha de Banfield. El conjunto de Jorge Almirón tuvo un flojo desempeño, pero Banfield, que se puso en ventaja, no lo liquidó. La visita, que llegaba poco, alcanzó la igualdad con un golazo de Giovani Cantizano.

Con el empate, Central quedó en la tercera posición, a dos puntos del líder Argentinos. En la tabla anual, el equipo auriazul se encuentra a 5 puntos del puntero Independiente Rivadavia.

El minuto a minuto en el Florencio Sola

80' GOL DE CENTRAL: Cantizano la recibió en la medialuna, giró y sacó un disparo abajo que se metió junto al palo derecho.

68': Di María intentó penetrar por el medio local y le quedó a Cantizano, que le pegó mal de derecha desde una buena posición.

62': David Salazar despachó un derechazo combado desde lejos y Ledesma se estiró y la sacó por sobre el travesaño.-

57': desborde de Banfield sobre la derecha, centro rasante y Balboa que reventó el travesaño.

46'. Cabezazo de Balboa que pasó cerca de palo izquierdo de Ledesma.

40' GOL DE BANFIELD: Ardoyan sacó un potente derechazo desde afuera del área, la pelota dio en el palo derecho y se metió.

39': Adrián Balboa corrió en soledad desde la mitad de cancha, enfrentó a Ledesma y el arquero canalla interceptó el remate.

27': Federico Medina ingresó a la espalda de Alexis Soto, cabeceó desde corta distancia y la tapó Ledesma.

15': Gaspar Duarte pisó mal, quedó en el piso y de inmediato hizo señas hacia el banco de suplentes. El delantero se tomó la rodilla derecha, con signos de dolor. Fue reemplazado por Julián Fernández.

9': Tiro de esquina para Banfield. Ledesma no alcanzó a rechazar y Soto despejó casi sobre la línea del arco canalla antes de que la empuje al gol Ardoyan.

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