Central rescató un empate ante Banfield con un golazo de Cantizano

El conjunto de Jorge Almirón jugó un flojo partido, pero el Taladro no lo liquidó y el conjunto auriazul llegó a la igualdad a través de su talentoso volante.

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Central se llevó un punto de la cancha de Banfield. El conjunto de Jorge Almirón tuvo un flojo desempeño , pero Banfield, que se puso en ventaja, no lo liquidó. La visita, que llegaba poco, alcanzó la igualdad con un golazo de Giovani Cantizano.

Con el empate, Central quedó en la tercera posición , a dos puntos del líder Argentinos. En la tabla anual, el equipo auriazul se encuentra a 5 puntos del puntero Independiente Rivadavia.

80' GOL DE CENTRAL: Cantizano la recibió en la medialuna, giró y sacó un disparo abajo que se metió junto al palo derecho.

68': Di María intentó penetrar por el medio local y le quedó a Cantizano, que le pegó mal de derecha desde una buena posición.

ES EL PARTIDO DE LOS GOLAZOS: remate esquinado de Cantizano para el 1-1 de Rosario Central contra Banfield en el Florencio Sola. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/qjsFOsEjcS

62': David Salazar despachó un derechazo combado desde lejos y Ledesma se estiró y la sacó por sobre el travesaño.-

57': desborde de Banfield sobre la derecha, centro rasante y Balboa que reventó el travesaño.

¡NOOO! Balboa se perdió el 2-0 de Banfield contra Rosario Central.



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46'. Cabezazo de Balboa que pasó cerca de palo izquierdo de Ledesma.

40' GOL DE BANFIELD: Ardoyan sacó un potente derechazo desde afuera del área, la pelota dio en el palo derecho y se metió.

¡GOLAZO DE ADORYAN PARA EL 1-0 DE BANFIELD ANTE ROSARIO CENTRAL!



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39': Adrián Balboa corrió en soledad desde la mitad de cancha, enfrentó a Ledesma y el arquero canalla interceptó el remate.

27': Federico Medina ingresó a la espalda de Alexis Soto, cabeceó desde corta distancia y la tapó Ledesma.

15': Gaspar Duarte pisó mal, quedó en el piso y de inmediato hizo señas hacia el banco de suplentes. El delantero se tomó la rodilla derecha, con signos de dolor. Fue reemplazado por Julián Fernández.

GESTOS DE MUCHO DOLOR: Duarte se lesionó solo y tuvo que pedir el cambio en el PT del partido entre Rosario Central y Banfield.



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9': Tiro de esquina para Banfield. Ledesma no alcanzó a rechazar y Soto despejó casi sobre la línea del arco canalla antes de que la empuje al gol Ardoyan.