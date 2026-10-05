La Capital | Ovación | Gaspar Duarte

Gaspar Duarte se lesionó solo, en la rodilla derecha, y temen que pueda ser grave

El extremo de Central debió dejar la cancha pasado el cuarto de hora en carrito médico y con gestos de dolor en la rodilla derecha, en una acción intrascendente

5 de octubre 2026 · 22:02hs
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El dolor del delantero de Central Gaspar Duarte

Sebastián Suárez Meccia

El dolor del delantero de Central Gaspar Duarte, que debió dejar el césped del Florencio Sola en el carrito médico.

Gaspar Duarte debió dejar la cancha del Florencio Sola muy rápido y con gestos de enorme preocupación. El jugador de Central se retiró llorando en el carrito médico luego de doblarse la rodilla derecha en una acción sin exigencia y sin mediar contacto con otro futbolista.

Todo pasó a los 14 minutos de la primera etapa, cuando Emanuel Coronel fue a trabar por la banda derecha a David Zalazar y ganó la pelota que fue a la posición de Duarte, quien venía ocupando su sector.

Duarte hizo el gesto de pararla con la derecha, pero allí mismo cayó fulminado, se tomó la rodilla derecha y pidió el ingreso del médico auriazul, al punto que Leandro Rey Hilfer también lo habilitaba enseguida.

>>Leer más: Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

La mala jugada del botín de Gaspar Duarte

En las repeticiones de la TV se advierte que el botín derecho se le fue apenas hacia adentro y eso habría provocado la flexión de la rodilla, con el posterior llanto del jugador de Central que evidentemente sintió que algo grave había ocurrido.

Lo que siguió es la atención durante varios minutos en el campo y la salida en el carrito médico con el futbolista tapándose el rostro. Por supuesto, habrá que ver qué dice el diagnóstico médico, pero no pintaba nada bien.

En lugar de Duarte, que estuvo mucho tiempo afuera de las canchas pero por lesiones musculares, ingresó Julián Fernández. Y a los pocos minutos el que salió del campo pero por una cuestión muscular fue el 10 de Banfield, Lautaro Gómez.

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