Central solo está decidido a vender a Ferreyra

Huracán no solo mostró interés por llevarse a Luciano Ferreyra sino que envió una propuesta de préstamo con cargo y opción de compra. Pero desde Central fueron claros . Respondieron que la oferta era insuficiente y además por el momento solo están decididos a desprenderse del Pupi mediante una venta. Caso contrario, se quedará en Arroyito. En Parque Patricios tomaron nota y tienen que formular un nuevo ofrecimiento si es que realmente aspiran a contratar al juvenil volante ofensivo.

Desde Central afirmaron que el presidente quemero David Garzón es quien inició la gestión. Sin embargo, no tuvo la respuesta esperada porque los números que ofreció no fueron tentadores para la tesorería auriazul. Es más, la dirigencia rosarina no pondrá barreras si plasman sobre la mesa el monto deseado, que oscila los dos millones de dólares, al menos así le aseguraron ayer a este medio desde Buenos Aires.