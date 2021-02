Por eso, desde que surgió la chance de sumar un jugador frente a la lesión de Fabián Rinaudo, quien recién podría volver al ruedo profesional dentro de seis meses, se evalúa cada detalle con precisión de cirujano para evitar además tóxicas experiencias recientes como los casos de Alan Bonansea y Jonathan Bottinelli. Los dos fueron contratados por orden del director deportivo, Raúl Gordillo, y el entrenador Cristian González.

No repetir errores recientes

Los directivos tomaron nota y decidieron cortar el vínculo contractual con el delantero y zaguero central. Y como no quieren caer de nuevo en desgracia ante peticiones caprichosas, están evaluando junto a los scouting contratados para achicar el margen de error a la hora de sumar gente al plantel.

Merced a diversas evaluaciones ya fueron borrados del mapa varios jugadores ofrecidos. Algunos fueron acercados incluso por allegados al cuerpo técnico. Desde Central quieren tener todos los frentes controlados.

Rabuñal ya no seduce

Una figura importante del ambiente de representantes ofreció ahora al volante uruguayo Martín Ernesto Rabuñal. Días atrás acercó al club a Nicolás Ferreyra, uien firmó a préstamo por un año con cargo.

El oriental tiene una clara particularidad. No juega desde el 7 de noviembre del año pasado. En aquella lejana ocasión fue titular en Juárez (México) y jugó 88’ en el 1 a 1 ante América por el Apertura MX.

Ovación certificó con una fuente charrúa que en diciembre terminó el préstamo con el elenco mexicano y regresó a su país, pero no pudo reinsertarse porque en el fútbol uruguayo no hubo período de pases, por lo que ahora solo está entrenando.

¿Es viable contratar a un jugador que acumula casi cuatro meses de inactividad en el alto rendimiento? No. Es más, Central no quiere darse ese lujo y por eso aún no cerró el préstamo por un año por más que desde el entorno del jugador le aseguraron al canalla que saldría libre de Defensor Sporting con tal de probar suerte en el competitivo fútbol nacional.

A la vez hay que certificar que de los nombres que fueron ofrecidos, el de Rabuñal fue el más potable. Y como puertas hacia adentro la dirigencia no está decidida, presentará hoy el pedido en AFA para tener cinco días más de vía libre para seguir buscando un mediocampista que pueda suplir a Rinaudo.

El cuadro de situación es concreto. Si tienen el okey de AFA seguirán analizando y explorando otros apellidos. Aunque si lo que se ofrece en el mercado, que ya de por sí es de bajo calibre, no convence, la cúpula dirigencial está decidida a dejar todo como está y apostar por los proyectos del club.

Será luego decisión del Kily González acatar las órdenes y darle espacio a los chicos. Sobre todo a Mateo Tanlongo, quien es considerado como una de las jóvenes promesas. Mientras tanto, Central seguirá en la búsqueda.

Novaretti jugará en Belgrano

Rosario Central y Diego Novaretti llegaron a un consenso y en breve oficializarán la caduccidad del vínculo. La salida formal se no concretó porque resta pulir un tema administrativo. Pero desde el club incluso le aseguraron a Ovación que “operativamente ya está desvinculado”.

El zaguero central espera resolver este caso de manera inminente para firmar la baja contractual, que vencía en junio, y decretar su retorno a Belgrano, entidad con la cual ya tiene todo acordado. En Arroyito destacaron la gran predisposición que mostró Novaretti en todo momento a la hora de revisar los números de la deuda y forma de pago. El defensor accedió a la propuesta dirigencial sin chistar. Ese gesto fue resaltado por la comisión auriazul, que a la vez afirmaron que todavía deben terminar de redondear un tema administrativo para hacer oficial la salida del rubio marcador central.