Central se perdió en su impotencia y Lanús le ganó 2 a 0 con claridad

Central volvió a perder. Hace siete partidos que no sabe lo que es sumar de a tres y la mirada en el horizonte no muy lejano ve los números rojos del descenso. Increíble, de tantos festejos no hace mucho a este desfile de caras que buscan respuestas y fútbol. Y la desesperación no es buena consejera. Y así anda el canalla.

Central arrancó con buena predisposición, con presión alta y el dominio de la pelota. No era poco en el arranque teniendo en cuenta la imagen mostrada ante Tigre el domingo en el Gigante.

De la mano de Ortigoza, con Allione moviéndose bien abierto por izquierda, con las trepadas peligrosas de Parot y la movilidad de Zampedri por todo el frente de ataque, el canalla se las ingeniaba para desorientar al granate.

Pero duró poco. Porque Lanús le empezó a complicar la vida con Marcelino Moreno, con Carrasco subiendo rápido y rompiendo líneas en el medio y con los históricos Sand y Acosta. Juego rápido para mover al fondo, toques y paredes para arrimarse a Ledesma.

Hasta que a los 16, una buena pared entre Pasquini y Moreno terminó en un centro que encontró a Belmonte anticipando a Parot y sorprendiendo a Ledesma para poner el 1 a 0.

En vez de reaccionar de manera positiva, Central volvió a mostrar su versión desordenada y con pocas ideas. Se hizo corto en defensa y largo en ataque.

Así, el fondo canalla tuvo más trabajo del habitual porque el canalla o no la tenía o la conseguía y la perdía rápido. Lanús, con un gran trabajo de Marcelino Moreno, comenzó a tener numerosas aproximaciones. Le faltó profundidad y precisión en los metros finales.

Central se siguió perdiendo en esa intrascendencia futbolística, aunque casi de manera impensada tuvo una clara en el descuento, cuando Caruzzo desvió con la cabeza un tiro libre de Gil que se fue muy cerca del palo derecho de Ibañez. Muy poco para un equipo que necesita sumar puntos como el agua.

El complemento arrancó con Herrera por el inexpresivo Allione y el canalla comenzó a mostrar, al menos, otra actitud. Fue a buscar el partido más adelante, ya mostraba dos puntas bien definidos y se sumaban Gil y Camacho, mientras Caruzzo y Bettini se mosyraban como alternativas.

Claro que a Lanús le costaba poco arrimarse a los dominios de Ledesma, y más con un Marcelino Moreno inspirado, más esa dupla movediza y conflictiva Sand-Acosta.

A los 9' el canalla avisó cuando Ibañez le sacó casi encima del cuerpo un remate de Gil y al toque Ledesma respondió muy bien ante un remate de Moreno por izquierda. El granate tuvo otra a los 14' con un bombazo de Pasquini que se fue cerca del palo derecho. Al toque el que arriesgó fue Bettini y su definición buscó el segundo palo.

A los ponchazos, con lo que tenía, a puro espíritu, el canalla lo tuvo con Camacho antes de ser reemplazado por Vergara pero no se dijo. Herrera intentó con una media vuelta y Ibañez neutralizó todo.

Claro que Lanús respondía con la brillantez de Moreno -lejos el mejor jugador de la cancha- y en cada réplica el granate hacía temblar al fondo canalla.

La desesperación por encontrar alguna variante sobre el final -ya con cuatro hombres de punta porque también ingresó Riaño-Ortigoza prefirió jugar un tiro libre con Rinaudo y el remate del volante se fue cerca del palo. Y para sellar la situación, el eterno Pepe Sand facturó en una contra para poner el 2 a 0 definitivo.

No hubo caso. El estado futbolístico canalla condiciona el anímico. Central no puede levantar cabeza, no consigue volumen de juego ni muestra variantes. Los tiempos y los números condicionan

Las formaciones:





Lanús 2: Matías Ibáñez; Leonel Di Plácido (80' Tiago), Rolando García Guerreño, Marco Torsiglieri y Nicolás Pasquini; Gabriel Carrasco, Tomás Belmonte, Gastón Lodico y Marcelino Moreno (86' Mauro Martínez); Lautaro Acosta, José Sand. Durector técnico, Luis Zubeldía.

Rosario Central 0: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y Alfonso Parot; Fabián Rinaudo; Agustín Allione (46' Herrera), Néstor Ortigoza, Leonardo Gil (77' Riaño) y Washington Camacho (68' Duvan Vergara); Fernando Zampedri. Director técnico, Edgardo Bauza.





Goles: 16' Belmonte (L) y 90' Sand

Cancha: Lanús

Arbitro: Fernando Espinoza