Central se mantiene imbatible jugando en el Gigante a pocos días de su duelo con Newell's

Muchas veces se instala la palabra "merecimiento" ante un resultado y en el fútbol o se consigue o no uno buscado. Nada se merece sino que se obtiene. En este caso particular de Central hay un cierto sinsabor de sus seguidores porque el equipo no luce y el juego no llega a entusiasmar del todo. Claro que en el haber del equipo ahora conducido por Miguel Ángel Russo el dato sobresaliente es que estiró a diecisiete los encuentros que lleva sin caer, con diez victorias y siete empates.