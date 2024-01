Central: Russo tiene la matriz, falta potenciarla y resolver dos puestos del equipo

El dueño de la corona argentina está a punto de salir al ruedo. Deberá empezar a defender lo que tanto le costó y soñó por décadas sin vacilar. También con ciertas limitaciones. Central jugará este jueves ante Atlético con la ventaja de tener configurado el sistema táctico con el grueso de las piezas que quedaron en el bronce en diciembre pasado tras vencer a Platense en Santiago del Estero. Lo notorio es que no contará con los refuerzos de jerarquía que le urge para poder dar ese salto de calidad que neces ita para afrontar los exigentes desafíos que se avecinan en este primer semestre de 2024 como la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. A ese combo hay que sumarle que Miguel Russo tiene que definir a la inmediatez cómo parará el equipo y, en especial, quién será el lateral derecho y uno de los volantes centrales en el estadio Monumental José Fierro.

La primera función está al alcance de las manos. Restan tres entrenamientos en el country de Arroyo Seco antes de salir a escena. Hay certezas. También interrogantes. No solo en la conformación de la alineación que pondrá el canalla bajo la luna tucumana. La comunidad auriazul espera un final de verdad en la novela que protagonizan Jaminton Campaz y Abel Hernández.

Russo.jpeg Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Todo indica que llegará de un momento a otro y se pondrá inmediatamente a disposición del entrenador, quien seguramente lo mandará a correr durante varios días hasta hacerle calzar los botines. En consecuencia, el equipo tampoco tendrá a Campaz en Tucumán cuando arranque la defensa del título.

Otro que también es aguardado en Arroyito es Abel Hernández. El delantero uruguayo que tuvo un 2023 intermitente fruto de las lesiones. Incluso, según declaró el propio atacante. “Cuando estuve dentro de la cancha fue de mis mejores años, obviamente está la parte de que me perdí muchos partidos. En parte puede ser culpa mía, porque en algunas ocasiones me apuré, y en otras fue culpa de otras personas que no tomaron la mejor decisión. De pronto yo confiaba mucho en esas personas y terminó pasando lo que pasó, que lesiones que eran de corto tiempo de recuperación llevaban el doble”, deslizó el goleador, quien aún debe ser oficializo y, por lógica, tampoco estará contra Atlético.

Mientras la directiva auriazul trata de terminar de buena manera las tareas que tiene en mesa desde hace varios días, Miguel Russo también deberá hacer sus deberes de manera inminente. Lo positivo es que el técnico no tiene bajas por lesiones en la pretemporada que vienen de hacer en Montevideo. Otro dato saliente es que mantuvo la base del equipo campeón de la Copa de la Liga.

Eso sí, asoman dos dudas en la antesala del estreno. Una data en el lateral derecho. Ante la lesión de Damián Martínez no se sabe quién será su reemplazante ante el decano. Hay dos nombres en condiciones de hacerlo: Juan Komar y Elías Ocampo, quien en los amistosos en Uruguay demostró que puede adaptarse al sector defensivo, ya que su posición natural es de extremo por derecho. Tal es así que hizo todas las juveniles ocupando un lugar en el sector ofensivo. Vale aclarar que cuando militaba en la sexta división de AFA (2021) se plantó por necesidad colectiva de cuatro contra Racing de visitante.

Otro punto a seguir es cómo estará conformado el doble cinco. ¿Será Kevin Ortiz y Mauricio Martínez? De ser así, Caramelo será el único de los refuerzos que llegaron que será titular. El exUnión ya tuvo su reestreno con la casa auriazul en suelo uruguayo y no desentonó para nada. Por eso no sería extraño que termine saliendo en la foto principal.

Luego habrá que ver cómo se conforma el resto de los volantes. Todo indica que sería con O’Connor, Malcorra y Lovera. Mientras que arriba, Luca Martínez Dupuy será el llanero solitario hasta que arribe y se ponga a tono el experimentado Abel Hernández.

¿Cómo sería la formación de Central para el estreno? Con Broun; Ocampo o Komar; Mallo, Quintana y Sández; Ortiz y Martínez; O’Connor, Malcorra y Lovera; Luca Martínez Dupuy.

Vuelta al trabajo

El plantel profesional de Rosario Central reinicirá este lunes temprano las prácticas en el country de Arroyo Seco tras haber descansado durante el fin de semana luego de la estadía que hizo en Montevideo. La rutina será siempre matinal, mientras que el miércoles la comitiva viajará por la tarde en avión rumbo a Tucumán para jugar este jueves ante Atlético, desde las 21.15, por la primera fecha de la Copa de la Liga.