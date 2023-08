Central: Russo piensa y luego define el equipo

El canalla iniciará su participación en la Copa de la Liga el próximo domingo en Arroyito y hay puestos en el mediocampo y en la ofensiva que por ahora no tienen dueño.

Se viene un nuevo desafío. Central saldrá a competir de lleno este domingo contra Atlético de Tucumán. Miguel Russo tiene varios problemas a resolver hasta que sea el turno de salir al Gigante. El entrenador deberá reconfigurar el equipo ante las bajas de los lesionados Damián Martínez y Francis Mac Allister. También estará en la búsqueda y decisión de ver quién será el sustituto del transferido Alejo Veliz en el sector ofensivo. A eso hay que agregarle que espera contar para el inicio de la Copa de la Liga con Carlos Quintana, Ignacio Malcorra y Alan Rodríguez, quienes no pudieron jugar el amistoso ante Sarmiento porque no estaban al ciento por ciento desde lo físico.

El canalla tiene muchos puestos cubiertos. También varias dudas como bajas . De no mediar imponderables, el experimentado Jorge Broun será el capitán y arquero titular cuando haya que recibir al decano tucumano en el estadio mundialista.

Por su parte, el fondo está prácticamente armado . La lógica marca que Ismael Cortez suplirá al lesionado Damián Martínez, quien está en el proceso de rehabilitación tras sufrir un esguince de rodilla izquierda con lesión grado 2 del ligamento colateral medial. No tiene fecha cierta de retorno.

La zaga central estaría compuesta por Facundo Mallo y Carlos Quintana. Desde Central confiaron este lunes que el Pelado está mejor y llegaría al partido inicial de la Copa de la Liga. De lo contrario, Juan Komar será su reemplazante. En tanto, el lateral izquierdo sería ocupado por Alan Rodríguez, quien se repone de una dolencia muscular y por eso no jugó por la Copa Argentina cuando el canalla fue eliminado ante Chaco For Ever ni participó del ensayo informal del sábado contra Sarmiento.