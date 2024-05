Central: Russo está en "medio" de una decisión sustancial

Lo primero que debiera quedar en claro es que no es que un doble 5 con más marca haga que el equipo sea más defensivo o que le cueste hacerse del balón; tampoco que con uno de marca y otro de juego el equipo sea un violín a la hora del manejo. Pero de lo que no hay dudas es que algunas decisiones, por más pequeñas que sean, suelen marcar cierta tendencia. Y Russo no tiene pocos nombres a la hora de elegir quiénes serán los encargados de moverse en ese anillo central, incluso tiene cierta variedad de características a las cuales echar mano. Y el hecho de que la lupa se ponga sobre la confirmación del doble 5 no tiene que ver con un capricho ni mucho menos, sino por la forma que utilizó Russo en la mayoría de los partidos que dirigió en este quinto ciclo en Central: con un 4-2-3-1 que fue la matriz del equipo.