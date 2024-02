Central: Russo es un clásico técnico de frondoso pedigrí

No es un apellido más en el manual futbolero de la ciudad. No es rosarino, pero patentó su nombre en Arroyito y se erigió con el correr de los clásicos en un patrimonio histórico de la comunidad canalla. Miguel Russo disputará este domingo su 12º partido como entrenador de Central frente a Newell’s. Se sentará en el medio de la mesa rojinegra junto a sus apóstoles con una misión concreta: tratar de hilvanar un nuevo triunfo y coronar así la docena de presentaciones sin derrotas ante el eterno rival. El experimentado DT es un genuino señor de los derbis. Es como que fue moldeado para esta especial cita, que por naturaleza divide en dos a la pasional ciudad. El técnico auriazul confesó entre risas cuando se lo consultó sobre la excelente racha que ostenta en este tema que “la única receta que puedo dar es una de cocina”. No obstante, la realidad marca que tiene muy buenas manos para la cocina táctica. Si bien habrá que ver cómo terminará la contienda en el Coloso, lo cierto es que en la previa presenta un currículum muy atractivo para los centralistas. También exhibe una espalda tan fuerte como curtida, que un resultado adverso no moverá el amperímetro emocional desde lo personal como en el colectivo de la sociedad que lo idolatra.