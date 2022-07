Rosario Central quiere seguir festejando en Sarandí tras el clásico

Sin embargo, el canalla parece ir tras el equilibrio justo en la Liga, mientras espera con otro semblante que llegue el momento de jugar por la Copa Argentina (el 4 de agosto ante Quilmes en Córdoba). Las condiciones parecen haber cambiado en Arroyito. El clima es favorable y la tendencia a resurgir de sus propias cenizas está en alza. Todo fruto de la inyección anímica que fue ganarle a Newell’s. La cita en Arsenal será como un punto de quiebre para Tevez y su tropa.

El Apache podría fortalecer su proyecto hilvanando una nueva victoria. Sería en terreno ajeno, donde además el canalla no pisa fuerte desde hace tiempo. Porque los números certifican que hace ocho presentaciones que no puede ganar afuera.

Por lo tanto, el partido de este martes no será uno más para el entrenador centralista. El plan es no volverse con las manos vacías como viene sucediendo cada vez que sale de su casa. La intención es doblegar a Arsenal sabiendo que será un hueso duro de roer. No porque venga tumbando muñecos entre fecha y fecha. Es porque hace ocho encuentros que no pierde, aunque en seis fueron empates. Y eso a altura del torneo es un plus favorable. Al ver los patrones ajenos se desprende que para el representativo canalla será una prueba de alto riesgo. Y ahí es donde Carlos Tevez deberá mostrar muñeca. Como lo hizo hace un puñado de días cuando terminó siendo el ganador intelectual del clásico ante Newell’s.

Porque el Apache arrancó el derby torcido con la puesta en escena que ideó de movida. Metió cinco en el fondo que generaban más confusión que brindar fiabilidad. Pero cuando se lesionó el pibito Facundo Buonanotte, el entrenador mostró temple y capacidad de rápida solución. Automáticamente movió las líneas y reacomodó al equipo al punto de hacerlo más regular con el tradicional esquema táctico de 4-4-2. De ahí en más, Central hizo pie y se quedó con el partido que todo rosarino quiere ganar pese a que hubo pasajes donde flaqueó. Pero con el triunfo bajo el brazo todo se disimuló.

Ahora es momento de ratificar que la alegría no es pasajera. Que puede seguir aspirando crecer a pasos firmes. A reacomodarse en las posiciones y en los promedios. El ánimo sigue por las nubes en Arroyito, pese a que Arsenal no es un conjunto que le genere buenos recuerdos. De hecho, desde 2009 que el representativo auriazul no logra dejarlo de rodillas en Sarandí. Por eso, el partido de este martes no pasará desapercibido para los locales ni muchos menos para los visitantes. El desafío para Tevez y su tropa es claro: volver a hacer bien los deberes en cancha para ir consolidando el proyecto.

Probables formaciones

Arsenal: Alejandro Medina; Cristian Chimino, Ignacio Gariglio, Gonzalo Goñi y Damián Pérez; Mauro Pittón y Dardo Miloc; Braian Rivero, Facundo Kruspzky, Joaquín Ibáñez; Sebastián Lomonaco. DT: Leonardo Madelón.

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez o Ismael Cortez, Cristian Báez, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Mateo Tanlongo, Marcelo Benítez e Ignacio Malcorra; Alan Marinelli y Alejo Véliz. DT: Carlos Tevez.

Arbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Arsenal.

Hora: 20.

TV: TNT Sports.

Minuto a minuto: www.lacapital.com.ar

Radio: LT8.