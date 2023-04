Central podría repetir equipo en Córdoba

El canalla dejó una grata imagen ante Boca en el Gigante y, de no mediar imponderables, saldría con las mismas caras el próximo domingo contra Talleres en el estadio Mario Kempes

tEl reciente empate contra a Boca dejó en la comunidad canalla un sabor con cierta dosis de amargura por la forma en que todo terminó 2 a 2. También es notorio que Central exhibió, por flashes, un funcionamiento bien aceitado . A eso hay que agregarle que ratificó flaquezas . Como desinflarse en los minutos finales o quedar mal parado en el fondo. No en vano terminó masticando impotencia en las dos últimas presentaciones (y casi fueron tres contra Independiente). En ambos encuentros se le escurrió el triunfo cuando el final estaba en puerta. Sin embargo, el próximo domingo tendrá revancha. Visitará a Talleres , desde las 20.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Y, de no surgir ningún imprevisto en los entrenamientos que se vendrán desde este miércoles a la mañana, Miguel Russo podría apelar a los mismos apellidos que vienen de actuar contra los xeneizes en pos de brindar una función más sólida hasta que se baje el telón.

Y contra Boca le sucedió algo similar desde el punto de vista de las falencias. Miguel Russo mandó a la cancha a Juan Cruz Komar a los 94 minutos en lugar de Campaz para reforzar la última línea. Antes había retocado el medio y ubicó a un volante de contención más como Francis Mac Allister para que se uniera al doble cinco conformado por Ortíz y Montoya. Pero la estrategia no dio el rédito esperado.

No obstante, Central no puede seguir de rodillas clamando por algo que no supo cerrar, independientemente de algunos chispazos que se generaron en cancha durante el segundo período. Debe mirar el futuro inmediato. Y Talleres está a la vista. El canalla deberá presentarse este domingo en el Mario Alberto Kempes para afrontar la 14ª fecha de la Liga Profesional que comanda de manera contundente River.

A juzgar por la jornada de este lunes, donde el plantel auriazul volvió a trabajar en el country de Arroyo Seco, la tropa está óptima para dar una nueva batalla. Esta vez será en Córdoba, donde los hinchas canallas podrán asistir porque habrá 11 mil localidades a disposición. Miguel Russo podría disponer de las mismas caras para jugar ante Talleres si no hay imprevistos, claro está. ¿Los once? Broun; Martínez, Mallo, Quintana y A. Rodríguez; Ortiz y Montoya; Giaccone, Malcorra y Campaz; Veliz.

Sería en todo caso una buena excusa plasmar el mismo equipo en campo. Sobre todo para ver si el entrenador logró en la semana ajustar las líneas y mostrar una versión confiable hasta que llegue el pitazo final para evitar así dejar la cancha envuelto en impotencia porque el rival le empata sobre la hora como viene de suceder con Atlético y Boca.