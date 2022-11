Mateo Tanlongo está en Portugal para buscar vivienda y terminar de sellar su contratación a Sporting de Lisboa. En Central aún están en llamas y esperando que cumpla con su palabra de firmar la renovación del vínculo por un año más como pactó en su momento. Las autoridades auriazules ratificaron que las charlas con la empresa inglesa que representa al jugador no prosperaron por decisión arbitraria de la otra parte. Aseguraron que el volante se había comprometido a estampar la firma a la brevedad. La realidad terminó indicando que el club perdió al juvenil porque el 31 de diciembre quedará libre. A priori sólo recibirá poco más de 300 mil euros por los derechos de formación. No obstante, en Arroyito no se resignaron y fueron por más. Clamaron a la agencia que maneja los destinos del mediocampista un millón de dólares y el 20 por cierto de una plusvalía, a modo de resarcimiento. Del otro lado del mostrador afirmaron sin ofrecer garantías que buscarán la manera de satisfacer la demanda una vez que mantengan un diálogo con los lusitanos.