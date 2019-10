Merecer no es sinónimo de ganar. Y a veces tampoco de empatar. Central perdió con Vélez un partido que no tuvo su correlato en el trámite. Porque se puso el overol en el complemento y se lo llevó por delante al ponderado conjunto de Liniers. Lo vapuleó pero no pudo.

Desde lo actitudinal los canallas fueron más. Hasta padeció la omisión del árbitro Penel que no sancionó el penal de Bouzat a Brítez. Pero allí, cuando el partido entraba en la zona de conclusiones, el inquieto Thiago Almada generó los espacios para que Leandro Fernández saque un violento derechazo con los zagueros desacomodados centralistas y con Ledesma que no llega. Gol de los de Heinze. 1 a 0. Y derrota. Y ahora la preocupación que imponía el promedio, lejos de disiparse se acentuó. Porque volvió a la zona roja.

Fue un partido intenso. Central jugó primero a evitar que Vélez juegue. La consigna inicial fue tratar de controlar a un rival que asomaba superior. Y desde allí intentar de que los de Heinze no manejen con continuidad la pelota, porque desde allí construye su dominio. Claro, recién después se propuso edificar los intentos ofensivos. Pero en este tipo de contiendas, sin volantes creativos ni revulsivos es muy difícil romper líneas. Porque los de Liniers siempre exigen un esfuerzo coordinado de todo un equipo.

El vértigo y la sincronización de Vélez constituían una amenaza constante para los canallas, aunque la falta de precisión de Robertone en esta ocasión era una aliado para la logística de Cocca, quien se empecinaba a reducir el ritmo cuando sus dirigidos se hacían del balón y avanzar en bloque.

Central sabía que Gastón Giménez es el maquinista de la usina del fútbol velezano y por ello trató de quitarle espacio. Pero en contraposición Vélez escalonó de tal manera su marca para que fuera Rinaudo y no Gil quien disponga de libertad.

El partido

Los primeros minutos ya insinuaron que la misión canalla no sería para nada sencilla, porque los de Gabriel Heinze practican un sistema muy aceitado, sustentado en la posesión de la pelota y articulación rápida del juego.

Por ello Diego Cocca dispuso de un esquema que tenga como prioridad el orden, con el objetivo de quitarle el ritmo al rival, bloquear al formoseño Giménez, la usina futbolística velezana, y apelar al contragolpe como recurso ofensivo.

En esa puja de modelos contrapuestos, el partido era muy intenso pero con pocas situaciones de riesgo.

Para ejemplificar el contraste, Vélez salió desde el fondo tras recuperar la pelota y con una sucesión de pases llegó a posición de gol con un remate de Nico Domínguez que contuvo Ledesma. Y como contrapartida los canallas generaron un incursión por derecha que tras un centro atrás encontró a Gil que obligó al arquero de Vélez a estirarse para atajar.

Vélez empezó a ser más profundo, y tuvo muy cerca de convertir a través de un tiro libro que ejecutó Cufré pero Ledesma se arqueó en el aire y despejó al córner.

Los canallas al borde los 40 minutos provocaron zozobra con una incursión de Molina, que metió el pase atrás pero ni Rius ni Gil pudieron acomodarse para rematar.

La etapa inicial se desvaneció entre insinuaciones y tensiones, pero hasta el descanso ambos mostraron la falta de precisión para establecer una superioridad.

En el inicio del complemento asomó un Central más incisivo, con determinación actitudinal para ir a buscar el gol.

A los 54' minutos Brítez pasa al ataque y engancha en el área, cuando es derribado por Bouzat en un penal que Ariel Penel no sancionó.

El local fue una tromba. Y enseguida fue un remate de Gil que se fue rozando el palo izquierdo de Domínguez.

Cocca buscó una cuota de pensamiento para la creación, para el pase filtrado, y por ello lo mandó a Ortigoza por Gil.

Luego fue Vélez el que se vio perjudicado por el mal desempeño de Penel, ya que un centro pegó en la mano de Rinaudo, quien estaba parado en la línea del área grande.

Pero Central ya se había hecho protagonista y era incisivo. Un disparo de Gamba exigió a Domínguez, quien logró evitar la caída de su arco.

Y en el mejor momento de Central, apareció Leandro Fernández quien aprovechó los espacios que le generó Almada y metió la pelota junto al palo derecho de Ledesma.

Central tuvo el empate en el final, con un cabezazo de Riaño que devolvió el travesaño y otro de Caruzzo que despejó Giménez en la línea.

Demasiado castigo para Central. Porque hizo todo para ganarlo. Y ni siquiera pudo empatarlo. Y ahora tendrá que ratificar virtudes y corregir falencias para configurar un equipo que lo devuelva a la victoria y al alivio necesario.

Formaciones

Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil ( 60' Ortigoza) y Nicolás Colazo (77' Zabala); Claudio Riaño y Lucas Gamba (79' Ribas). DT: Diego Cocca.

Vélez: Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Braian Cufré; Lucas Robertone (66' Thiago Almada), Gastón Giménez y Nicolás Domínguez; Agustín Bouzat (90' Alvaro Barreal), Maximiliano Romero (62' Leandro Fernández) y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.

Gol: 81' Leandro Fernández

Árbitro: Ariel Penel.

Cancha: Gigante de Arroyito

TV: Fox Sports Premium.