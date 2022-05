Central perdió ante Arsenal en su único amistoso antes del inicio del torneo

Aunque como en estos tiempos por más que quieran es muy difícil esconder las cosas y que la información no trascienda, Ovación pudo averiguar detalles del partido, como que a Central le anularon bien dos goles por fuera de juego. Según la fuente calificada a la que pudo acceder este diario, en su opinión, los futbolistas más destacados de Central fueron Walter Montoya y Claudio Yacob. Al consultarlo sobre el aspecto defensivo del equipo de Somoza dijo “al que más firme se vio en la defensa fue a Komar. Se nota que Central es un equipo en proceso”.

En la primera mitad Somoza puso al equipo titular mientras que en el complemento los canallas hicieron ocho modificaciones y los únicos que completaron los 70 fueron Facundo Almada, Walter Montoya y Luciano Ferreyra según lo informado por la cuenta del club.

Central formó con: Gaspar Servio (Juan Pablo Romero); Damián Martínez (Fernando Torrent), Facundo Almada, Juan Cruz Komar (Kevin Silva) y Lautaro Blanco (Nazareno Romero); Walter Montoya, Claudio Yacob (Leandro Iglesias), Marcelo Benítez (Tomás O’Connor) y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba (Franco Frías) y Alejo Veliz (Fabricio Oviedo).

Según la cuenta oficial @ArsenalOficial el equipo de Sarandí formó los primeros 40 minutos con: Medina; Chimino, Goñi, Gariglio, Marchi; Pittón, Miloc, Picco, Kruspzki; Lomónaco y Colman.

Mientras que en el segundo tiempo que duró 30 minutos lo hizo con: Rivero; Navas, Martínez, Pombo, Cabrera; Sánchez, Machado, Antilef e Ibañez; Apaolaza y Díaz.

Los dos goles de Arsenal, según la cuenta oficial del club de Sarandí, fueron en el primer tiempo a través de Sebastián Lomónaco. Mientras que no se sabe quién fue el árbitro del partido ya que no fue informado por ninguna de las cuentas de las oficiales.

El partido se jugó a puertas cerradas por decisión de los cuerpos técnicos. Cuando en la conferencia de prensa de ayer se le preguntó al entrenador de Central, Leandro Somoza, sobre los argumentos dijo: “Puedo abrir las puertas pero el otro equipo a veces me dice que no. En un amistoso se va una patada de más o hay más discusiones. Y es generar un problema. Hay muchas prácticas que se filmaron y terminaron a las piñas. Yo no quiero eso. Si no hay periodismo se corta ahí y listo. Es una falta de respeto que ustedes (por los periodistas) vengan de lejos, arranque el partido informal, y a los 10 minutos lo tenga que cortar. Tengo que pensar de ambos lados. De cuidar al jugador y respetar al periodista. Después hay que salir y pedir que editen las imágenes. Así no me gusta trabajar”.

Central regresará este sábado a Arroyo Seco de cara al partido con Lanús y a la espera que esta semana se pueda cerrar algún refuerzo.

El quinto amistoso en la historia

Central y Arsenal jugaron por quinta vez un amistoso, ya sea con público o de este tipo más informal.

El primero fue el 19 de enero de 2002, cuando en el Estadio Municipal de Tandil, los canallas ganaron 2 a 1 con goles de Federico Arias y Fernando Pierucci.

Un año después, el 24 de enero de 2003, también en Tandil, los auriazules cayeron 2 a 0 bajo el arbitraje de Jorge Baliño.

El tercer amistoso, fue el más formal de todos ya que fue por la Copa Ciudad de Tandil, el 22 de enero de 2004. Central se impuso 3 a 2 con goles de Ezequiel González, Claudio González y Almada en contra.

Mientras que el último amistoso data del 20 de julio de 2019 cuando igualaron 1 a 1 en el Gigante de Arroyito. El gol auriazul lo hizo Leonardo Gil y se jugaron 2 tiempos de 40’.