Tiraron agua bendita al monitor del VAR en la cancha de Central antes del partido con Estudiantes

Una mujer y un hombre, vestidos con los colores del canalla, recorrieron el campo de juego arrojando agua bendita

23 de noviembre 2025 · 17:40hs
La escena duró tan solo algunos minutos

La escena duró tan solo algunos minutos, pero pronto generó enorme curiosidad entre los fanáticos en las redes sociales. 

En la previa al partido ante Estudiantes de La Plata, la cancha de Rosario Central fue escenario de una extra escena: una mujer y un hombre le tiraron agua bendita al pasto y al monitor del VAR.

Una insólita imagen se vio en la cancha de Rosario Central una hora antes del arranque del partido ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura.

En el video que circuló rapidamente por redes sociales, una mujer y un hombre, ambos vestidos con los colores del canalla, salieron al campo de juego y empezaron a tirar agua bendita en el pasto, especialmente cerca del monitor del VAR que está ubicado a un costado de la cancha.

La escena duró tan solo algunos minutos, pero pronto generó enorme curiosidad entre los fanáticos en las redes sociales.

El encuentro se jugará luego de una semana cargada de polémicas por el título de la Liga 2025 que la AFA le dio al Canalla por haber terminado como líder de la tabla anual

