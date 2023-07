Central: "No me arrepiento de la decisión que tomé", dijo Ledesma DT del femenino

Central espera que no sea pájaro de mal agüero

Me inicié en 2021 en la 7ª división con la categoría acompañando a Mario Paglialunga. El estaba en AFA y yo en Rosarina. En 2022, con la categoría 2005 seguí en Rosarina junto a Alejandro Fernández que estaba en AFA y a fines del año pasado apareció esta propuesta de dirigir al fútbol femenino. Además, en 2022 estuve como ayudante de campo de Unión de Totoras acompañando a mi hermano en la liga casildense.

Se dio todo muy rápido. Se había ido Roxana Vallejo y como todavía faltaban algunos meses para debutar en la Copa Federal lo agarré. Nunca había dirigido a un equipo de mujeres, pero lo tomé como un desafío futbolístico. Hay un compromiso muy importante y lo vi así. Hay mucho para aportar, para ayudar y no me arrepiento de la decisión que tomé.

¿Cuáles son los puntos en común y las diferencias en entrenar un equipo de hombres y de mujeres?

Hay muchos puntos en común. Por eso tomé la decisión. El fútbol es el mismo. Quizás sean diferentes la parte física, la fuerza y la velocidad. Pero el trato es el mismo, los entrenamientos son similares y muestran una notable predisposición para seguir aprendiendo.

¿Qué fue lo que más te costó acostumbrarte de pasar del masculino al femenino?

No sufrí mucho el cambio. Las chicas también ayudaron. Siempre hubo respeto donde todos estamos creciendo, ellas y yo. El trato siempre es el mismo. Lógicamente a veces uno reclama un poco más, pero como jugador me pasaba lo mismo. Estoy muy contento con el grupo.

¿Fueron injustos algunos comentarios antes de comenzar tu trabajo donde te evaluaron por una cuestión de género y no de capacidad?

Sí, fueron injustos. Lo entiendo, pero no lo comparto. La realidad es que nos fuimos acomodando y en este rol que me toca como DT y coordinador evaluamos por capacidad. Felicito a las chicas porque a lo largo del año se habló de lo futbolístico y no de otra cosa.

El año pasado hubo una experiencia donde las chicas enfrentaron a chicos de 14 y 15 años de las inferiores de Central donde la diferencia fue notoria a favor de los juveniles. ¿Con la evolución que se dio en este último año, contra qué división pueden hacer un partido más parejo?

Jugamos contra la 9ª de Central. Fue una de las primeras prácticas del año. Sinceramente los chicos nos sacaron una gran diferencia. Pero hoy estamos más preparados y habría que organizar otro entrenamiento así para poder medirnos.

En tu torneo de 19 fechas hiciste 43 puntos como Bauza en el Apertura 1999, un número que Central nunca más pudo lograr. ¿Será difícil repetir esta campaña?

Recién ahora estoy haciendo un balance del torneo. Estoy muy contento porque le ganamos a equipos muy importantes. Fuimos el tercer equipo más goleador y nos hicieron solo 8 goles en 19 partidos. Es un desafío muy importante lo que viene, nos vamos a seguir preparando y la ilusión de salir campeón sigue intacta.

Durante el primer semestre ya hubo jugadoras de inferiores que fueron convocadas. ¿Cómo se está trabajando en el semillero y cuán importante es la participación en sub-19, sub-16 y sub-14 de AFA?

Se incorporaron varias chicas de reserva que sumaron sus primeros minutos en primera. Hay que llevarlas de a poco. La idea es que puedan fortalecerse. Estoy muy contento con el trabajo de inferiores. Queremos tener varias chicas en AFA y Rosarina sabiendo que tienen la camiseta de Central y hay que ser lo más competitivo posible.

¿Cuáles fueron los mejores partidos?

Los mejores fueron con River (L, 3-0) porque fuimos muy superiores y le ganamos muy bien, además de todo lo que significaba ganarle por primera vez; ante UAI Urquiza (V, 1-0) porque hicimos un partido muy correcto, con mucha concentración ante uno de los mejores equipos del campeonato y con Banfield (L, 2-1) porque demostraron carácter para dar vuelta el partido en los últimos cinco minutos. Los más flojos, contra Estudiantes.

¿Qué representa Vanina Correa para este grupo?

Muchísimo, tanto para las compañeras como el club. Demostró a lo largo del torneo que sigue vigente y tiene mucho para darle no solo a Central sino al fútbol argentino.

¿Existe alguna chance de jugar algún triangular con Newell’s y Argentino?

Ojalá. Sería muy lindo enfrentar a los otros equipos de Rosario. Pero ellos están compitiendo. Ambos equipos están haciendo un buen semestre en la B para ascender y si lo hacen va a ayudar mucho a la ciudad porque va a ser un atractivo para la ciudad y que el fútbol femenino pueda seguir creciendo.