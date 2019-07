Si bien fue un partido amistoso y el resultado marcó un empate, el 1-1 fue lo de menos en la excursión de Central por Asunción para jugar un amistoso ante Olimpia. Después llegaron los penales y allí los paraguayos fueron más efectivos y ganaron 3-1.

Es que antes de eso hubieron 90 minutos en los que Central sufrió más de lo que jugó, ante un Olimpia que siempre fue ampliamente superior y que sólo le dio chances al equipo de Cocca cuando Leguizamón vi la roja, a 10 del final.

Todo lo anterior fue una larga lista de apuntes que el canalla se llevará a Rosario después de un flojo partido, en el que tuvo poco para rescatar.

Al canalla no le alcanzó con presionar desde el arranque del partido porque no logró sostenerla. Es que Olimpia comenzó a tratar mejor la pelota y a hacerla circular con velocidad.

loverita.jpg Gustavo de los Ríos / La Capital

El único que aportaba algo distinto era Lovera. Más de una vez logró sacarse a varios rivales de encima, pero nunca pudo ir más allá de sus intenciones.

El primer tiempo se fue con un 0 a 0 para pensar en algo mejor para el complemento.

Pero a los 3', en un tiro libre en el borde del área Olimpia la jugó rápido, la defensa no reaccionó, Santa Cruz habilitó a Tabaré Viudez y el ex River no perdonó a Ledesma para poner el 1 a 0.

britezzabala.jpg Gustavo de los Ríos / La Capital

Olimpia pudo bajarle la persiana al partido con la corrida de Camacho por derecha tras el error garrafal de Ortigoza en el medio (metió un pase gol para el rival). El remate se fue lamiendo el palo derecho de Ledesma.

Sobre el final, un pelotazo largo de Rinaudo encontró a Molina agrediendo el área y definiendo de cabeza, por encima del arquero. Fue el mejor momento del canalla, que uno más intentó pero que no pudo evitar que el partido llegara a los penales.

canallas.jpg Gustavo de los Ríos / La Capital

Síntesis

Olimpia (1) (3): David Azcona; Sergio Otálvaro, José Leguizamón, Antolín Alcaraz, Iván Torres; Tabaré Viudez, Richard Sánchez, Richard Ortíz (Rolón), William Mendieta (Candia); Roque Santa Cruz (Montenegro)y Néstor Camacho (Ovelar). DT: Daniel Garnero.

Rosario Central (1) (1): Jeremías Ledesma; Emanuel Brítez, Matías Caruzzo (Almada), Miguel Barbieri (Parot), Nahuel Molina; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Néstor Ortigoza (Gil), Diego Zabala (Aguirre); Maximiliano Lovera (Marinelli) y Claudio Riaño. DT: Diego Cocca.

Árbitro: Derlis López

Goles: 48' Viudez (O) y 86' Molina (RC)