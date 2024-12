Central negocia con Carlos Quintana y la renovación parece cerca

Al experimentado zaguero central se le vence el contrato, pero hay charlas para acordar un nuevo vínculo. El lateral Damián Martínez no seguiría

Y un dato importante en medio de esta historia es que ya comenzaron las negociaciones para la renovación del vínculo. ¿Qué implica esto? Que si Holan hubiese decidido no tenerlo en cuenta, esas charlas no se hubieran dado.

QuintanaCML.jpg Quintana se perdió el último tramo del torneo. Holan no pudo utilizarlo nunca desde que llegó a Central. Celina Mutti Lovera / La Capital

Y por eso fue uno de los pocos futbolistas a los que Holan no pudo evaluar en cancha. El otro fue Facundo Mallo, quien se lesionó en el mismo partido y nunca más volvió a jugar, pero contractualmente la situación del uruguayo es diferente, ya que tiene vínculo con Central.

Quintana llegó y se asentó

Quintana llegó a Central ya con 34 años (11 de febrero de 1988), pero eso no fue ningún impedimento para asentarse y jugar. A tal punto que fue pieza clave en los procesos anteriores, tanto en el de Miguel Angel Russo como en el de Matías Lequi. Por eso, a fines de 2023 renovó el préstamo por un año más, hasta diciembre de 2024.

Ahora el escenario que se plantea es el mismo y hay una decisión importante por tomar, pero parecen estar claras las intenciones por parte de Central (incluye sobre todo la postura del técnico Holan) en esto de haber iniciado las negociaciones para firmar un nuevo contrato.

Quintanaaalssww.jpg El Pelado Quintana fue una de las apuestas de Russo apenas tomó el equipo y el futbolista cumplió con creces.

Algunas fuentes muy cercanas al cuerpo técnico indicaron que Holan tiene a Quintana como uno de los nombres que el próximo 3 de enero deben presentarse en el predio de Arroyo Seco para el inicio de la pretemporada.

Algunos puntos a favor

Después de dos años en el club, Quintana tiene algunos aspectos a favor. Uno de ellos es que ya conoce a la perfección la idiosincrasia del club y, además, que logró ganarse un lugar en el equipo. Ni hablar del cariño por parte de los hinchas, por el hecho de haber sido uno de los titulares indiscutidos en el Central campeón de diciembre pasado.

Por lo demás, no hay nada que a Quintana le asegure titularidad con Holan en caso de renovar contrato, porque el técnico necesitará verlo primero en los entrenamientos y después en los partidos, algo que hasta aquí no sucedió, pero de no mediar inconvenientes, esas conversaciones que ya se iniciaron ponen al Pelado como un firme candidato a seguir.

¿Y Damián Martínez?

Otro de los jugadores a los que se les vence el contrato este 31 de diciembre es Damián Martínez, quien acaba de cumplir su quinto año en el club. Hasta el momento no hubo información oficial sobre si continuará, pero todo parece indicar que el partido del pasado sábado ante Belgrano habría sido el de su despedida. Por el momento el futbolista se encuentra de vacaciones como el resto de sus compañeros y desde el entorno de su representante advirtieron que “nadie de Central se comunicó” para tener alguna charla al respecto.

MartinezSSM.jpg Martínez convirtió un gol ante Belgrano, en el que pudo haber sido su última vez con la camiseta de Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El técnico canalla lo tuvo muy en cuenta al Gitano y hasta fue más considerado que Emanuel Coronel, el competidor directo por el puesto, y eso hizo pensar que podía llegar a iniciarse alguna charla de negociación, pero por ahora no sucedió.

Holan había dirigido al Gitano tanto en Defensa y Justicia como en Independiente y quizá por eso se entienda el hecho de que lo haya tenido más en cuenta que a Coronel, pero lo que viene es diferente. Lo que sí podría ocurrir es que en caso de no continuar Martínez, la dirigencia vaya en busca de un refuerzo en esa posición.