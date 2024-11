Central: Lequi arma su último equipo, que será con muchas variantes

En medio de la búsqueda del equipo, Matías Lequi no para de hacer cambios de un partido a otro, a veces por decisiones propias y otras de manera obligada. En esta ocasión, lo particular es que se tratará del último equipo que ponga en cancha ya que después del encuentro ante San Lorenzo dejará el cargo de DT de Central .

Lequi ya venía de un par de encuentros en los que metió mucha mano y el que ser se le viene a Central no será la excepción. Cuanto menos serán cinco los cambios que realizará, tres de ellos de manera forzada.

Además del empate ante Godoy Cruz, que no sirvió para torcer el pensamiento de la dirigencia de cambiar de técnico, una de las malas noticias que Lequi se trajo de Mendoza se encuentra en el rubro lesionados, donde perdió la zaga central habitualmente titular. Y lo peor de todo es que no se sabe cuándo estarán en condiciones de volver.

QuintanaVB.jpg Quintana se lesionó en Mendoza y no pudo continuar. La zaga central será nueva ante San Lorenzo. Virginia Benedetto / La Capital

Carlos Quintana no sólo tuvo que ser reemplazado en el complemento, sino que se retiró con una férula en la pierna izquierda por el fuerte dolor que tenía en la rodilla. Se estima que pueda haber algún tipo de lesión ligamentaria. Lo de Facundo Mallo es una lesión muscular y si bien no se conocieron los detalles, todo indica que se trataría de un desgarro. Si es así, se perderá no sólo San Lorenzo, sino posiblemente el choque contra Estudiantes después de la doble fecha de eliminatorias.