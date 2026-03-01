Central: La probable formación del técnico Jorge Almirón para el clásico rosarino

El Canalla tiene un equipo tentativo para afrontar el clásico rosarino que comienza a las 17 en el Coloso. Es la primera vez en el derby de Jorge Almirón

Ya no hay más especulaciones, Central tiene el equipo probable para afrontar el clásico rosarino de esta tarde de domingo, a las 17, en el Coloso del Parque ante Newell's, por la octava fecha del torneo Apertura. Es la primera vez que el DT auriazul Jorge Almirón será protagonista del derby de la ciudad.

Tras lo que fue el triunfo por 2 a 1 ante Gimnasia en el bosque platense, con goles de Enzo Giménez y Gastón Ávila, Almirón recuperó jugadores clave que serían de la partida, entre ellos, Franco Ibarra (fue preservado por cinco amarillas) y Alejo Veliz (cuidado por una molestia física). Además recupería la titularidad Agustín Sández. Y dejarían el equipo respectivamente Federico Navarro, Enzo Copetti y Alexis Soto.

Central buscará su segundo triunfo en fila como visitante y Almirón poder sostener la racha favorable de los auriazules en los últimos años en el clásico rosario.

Los probables titulares y los suplentes de Central

Así los once canallas que irán por otro éxito en Newell's son: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Julián Fernández; Alejo Veliz.

Y en banco de revelos estarían: Jorge Broun, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Luca Raffin, Alexis Soto, Federico Navarro, Guillermo Fernández, Giovanni Cantizano, Santiago Segovia, Gaspar Duarte, Jaminton Campaz, Enzo Copetti, Fabricio Oviedo y Marco Ruben. Dos no estarán en la nómina.