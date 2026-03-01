Central: La probable formación del técnico Jorge Almirón para el clásico rosarino

La Ciudad
Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad
La Ciudad
Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad
Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
Política
Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Policiales
Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
La Ciudad
Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero
Ovación
Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's
La Ciudad
Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día
Politica
El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno
Información general
El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Politica
Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años
La ciudad
Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad
El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada
Ovación
Rugby: Ignacio Gandini: "Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado"
Zoom
Un thriller psicológico español la rompe en Netflix
Economía
El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo
Ovación
Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut
Policiales
"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar
Información General
El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
OVACIÓN
Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar