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Incautan un fusil y otras armas tras una denuncia por secuestro y torturas en vivo por redes sociales

La Policía irrumpió en una casa de barrio Tablada tras una llamada al 911 en la que se denunció un grave caso de violencia en las redes

17 de abril 2026 · 07:56hs
El fusil Mauser hallado en una vivienda de barrio Tablada tras una denuncia por secuestro y torturas

Foto: Policía de Santa Fe.

El fusil Mauser hallado en una vivienda de barrio Tablada tras una denuncia por secuestro y torturas

Una denuncia a la Central de Emergencias 911 por una situación de secuestro y torturas que eran transmitidas en vivo por redes sociales, derivó en un procedimiento policial en el que, si bien no se constató ese delito, fue apresado un hombre de 28 años por tenencia ilegal de tres armas de fuegos, entre ellas un fusil.

El operativo se registró poco antes de las 23.30 del jueves. Según fuentes policiales todo comenzó a partir de una llamada a la central del 911 en la que se denunciaba un caso de privación ilegal de la libertad y torturas, que eran transmitidas on line por redes sociales en una vivienda ubicada en Pasaje De Paoli al 3500 (a la altura de bulevar Seguí y Chacabuco), en la zona sur de Rosario.

Cuando los agentes del Comando Radioeléctrico se presentaron en el lugar iniciaron una inspección en la casa y en también en viviendas linderas. Voceos oficiales indicaron que el sitio señalado como en la denuncia presentaba la puerta de ingreso y una reja del frente estaban abiertas.

Qué armas halló la Policía en la casa

Los policías ingresaron al lugar y, de acuerdo con el parte oficial, en el interior había un hombre quien al advertir la llegada de los uniformados intentó esconderse subiendo por escalera la planta alta de la vivienda, donde finalmente fue aprehendido. Al inspeccionar el lugar, los efectivos hallaron, al pie de una cama una funda de color negro en la que había un fusil Mauser calibre 762.

>> Leer más: Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

En el mismo ambiente de la casa, los agentes también hallaron otras dos armas de puño (una pistola y revólver) y municiones de distintos calibres dentro de una mochila. Como la persona detenida, identificada como Santiago R., no pudo acreditar la tenencia de las armas fue derivado a la Seccional 15ª.

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