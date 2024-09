Central: la abundancia de 9 encendió la ilusión, pero los goles fueron a cuentagotas

En el mejor momento del pibe Módica, llegaron Enzo Copetti y Marco Ruben, lo que parecía garantizar la cuota goleadora en Central. Pero no fue así.

Marco Ruben arrancó con todo, convirtió contra Lanús, en su primer partido tras el retorno. De ahí en más no volvió a anotar.

Desde que comparten plantel, hubo 15 partidos, en los cuales entre los tres anotaron apenas cuatro goles (en tres partidos): uno Ruben, uno Copetti y dos de Módica. Ahora el escenario en cierta forma cambió porque Módica ya no está disponible por la grave lesión (rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha) que sufrió en cancha de Independiente, por lo que hace ya varios partidos que no está disponible. Incluso el propio Ruben debió mantenerse al margen por el desgarro que sufrió en el clásico, pero siempre hubo al menos uno en cancha. Hasta hubo dos partidos (Unión y Gimnasia) en que los tres sumaron minutos. Incluso Luca Martínez Dupuy y Tobías Cervera aparecieron nuevamente en acción luego de que quedaran relegados justamente por eso que sucedió, el presente de Módica y los arribos de Ruben y Copetti. Hoy Cervera ya no está porque fue cedido a préstamo a Platense.