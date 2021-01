Central juega con dos debuts de titulares: Infantino y Russo

En el banco estará Juan Pablo Romero, Nahuel Franco (12/9/2001, defensor, 80 partidos en inferiores y 4 en reserva), Lautaro Giaccccone, Joan Mazzaco, Mateo Tanlongo, Emiliano Vecchio (viajó pero no jugará) y Franco Frías (17/3/2002, delantero, con 101 partidos en inferiores y 55 goles).

El equipo está sumamente diezmado por las bajas de Covid-19, lesiones y alguna que otra suspensión. Es más, hoy temprano el club informó sobre un nuevo caso positivo de coronavirus, que corresponde a Joel López Pissano, quien ya había sido aislado oportunamente, junto a Rodrigo Villagra, quien dio negativo, pero que no viajó porque el Kily no lo quiso arriesgar por las amarillas.

Cerca de las 15.30 el micro de Central que trasportó al plantel arribó a cancha de Lanús, acompañado de una Trafic en la que viajaron por la mañana algunos integrantes del cuerpo técnico más otros empleados del club. Y desde ese momento la estadía en la Fortaleza es asegurar la clasificación a la final.

lanus.jpg

El momento por el que atraviesa Central no es bueno, pero no por lo deportivo, sino por la realidad que te toca vivir respecto a los contagios por Covid. Fue una semana dura para el Kily González, quien ya tenía las bajas de Bottinelli y Martínez Dupuy y en estos días sumó las de Joaquín Laso, Alan Marinelli, Diego Zabala y López Pissano. Zabala era uno de los concentrados y comenzó con los síntomas después de la práctica del viernes, por lo que no pudo subirse al micro.

https://twitter.com/eevangeliste/status/1347974270157254656 #Central. El plantel canalla acaba de arribar a la Fortaleza. Desde las 17.10 visita a @clublanus intentando asegurar el primer puesto de la zona A de la Complementación. @lacapital pic.twitter.com/uosfJp7uT8 — Elbio Evangeliste (@eevangeliste) January 9, 2021

Todo eso fue lo que motivo que el Kily tuviera que apelar a varios juveniles para conformar la delegación. Es más, hasta Emiliano Vecchio viajó, a sabiendas de que no podrá ser utilizado por una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo.

Con un equipo prácticamente alternativo, Central espera al menos sumar un punto frente a otro equipo que estará plagado de suplentes como Lanús, que el miércoles jugará la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Vélez.